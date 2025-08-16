吉本興業所属のお笑いコンビ、ツートライブの周平魂（41）が15日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。アニメ「サザエさん」を2、3回見ないと気が済まないと明かした。

話題は常備薬から必需品に転換。周平魂は「イヤホンが必須」と前置きした上で、「サザエさん」について語り始めた。

「『THE SECOND』優勝させてもらってから、（仕事が入って）家に帰られないじゃないですか。Blu−rayレコーダーを新しく買って。それ、全自動録画ができて、飛ばせるんですよ、スマホに」と語った。

そして「僕は『サザエさん』を見られないのがストレスで。子供の時から毎週録画して毎週2〜3回見るのがルーティンで」と打ち明けた。

続けて「サザエさん」について持論を展開。「角度を変えてきたりするとかもあったりとか。角度が変わらないノスタルジック、当たり前のルーティンがまずうれしい」とした上で「ずっと見てたら神回があるんですよ。だから毎週録画して。それを2回3回見て」と語った。

具体例として波平が周囲から「ダンディ」と呼ばれ、上機嫌でかつらをかぶって帰宅する回を紹介。番組では実際に2016年11月27日放送の「ダンディ波平」の回の一部を放送。茶色のカツラだった。

同番組のMCは千鳥の大悟。「THE SECOND」第3代王者のツートライブの周平魂とたかのりがサブMC的ポジションで初出演。ゲストは見取り図のリリー、矢井田瞳、岩橋玄樹、近藤千尋。