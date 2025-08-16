洗えるキレイめ通勤スタイルは「BARNEYS NEW YORK」にお任せ！

オフィススタイルは、この猛暑にも対応できる、「洗える素材」を選ぶのがトレンドです。「BARNEYS NEW YORK」には、洗えるキレイめアイテムがたくさん。今回は、「バーニーズ ニューヨーク銀座本店」スタッフさんに小技の効いた通勤スタイルをご紹介いただきました。合わせたバッグやシューズにも注目です。

「ジャケパンスタイル」も洗える素材を選ぶのが正解です

ジャケット\36,300・中に着たトップス\14,300・パンツ\28,600・シューズ\35,200・ZATTUのショルダーバッグ\37,400（全てBARNEYS NEW YORK ）

「こちらのスタイリングは、ジャケットもパンツも、中に着用したTシャツも自宅の洗濯機で洗うことができるので安心して活用いただけます」

シワになりにくい素材を使用したジャケットとパンツは、出張などにも活用できる便利なアイテムです。中に着ているTシャツは、今季らしいシアー感のあるものをセレクトしました。Tシャツは程よい透け感で、お仕事にも着やすいデザインです。ボリュームのあるワイドパンツにも合わせやすいコンパクトなシルエットのジャケットは、ダーツの入り方もナチュラルですっきりと着られるので、１枚持っておくととても便利。

シンプルなスタイリングなので、シューズはカッティングがモードなものをセレクトして気分をアップ！ 丸みのあるスクエアトゥなので、フェミニンな印象です。ヒールが太めで低めなので歩きやすく、大活躍な１足です。

オフィススタイルにもいち早く秋色を取り入れて気分をシフト

シャツ\30,800・パンツ\25,300・シューズ\30,800・NAGHEDI のバッグ\67,100（全てBARNEYS NEW YORK）

「グレー × ブラウンの今季らしいカラーリングで、抜け感のあるキレイめスタイルにしました」

パンツもブラウスも、オチ感のある肌触り柔らかなマットな素材を使用しています。なので、まだ暑さの残る時期からも着やすく、秋らしい上品なスタイリングを叶えてくれるアイテムです。パンツは毎シーズン人気のデザインなのだそう。なんとウエストはゴム！ 着心地も良く、ポケットも付いていて便利です。シューズはシルバーをセレクトして、シルバーアクセと合わせてさり気なく華やかに。通勤スタイルは、合わせる小物に遊び心をプラスするのがポイントです。

合わせたバッグは大注目のニューヨーク発のブランド「NAGHEDI（ナゲディ）のトート型です。軽くて柔らかな素材ですが、底板がついていてしっかりとしており、パソコンも入る大容量。お手入れも簡単で、雨の日にも持ち歩けるサステナ素材を使用していて大活躍間違いなしです！

「HYKE」のカットソートップスと「TOD'S」のフラットシューズを合わせて

HYKEのトップス\11,000・パンツ\28,600・TOD'Sのシューズ\116,600・MORPHEEのバッグ\33,00（全てBARNEYS NEW YORK）

「明るい色味が魅力的な主役級のキレイめカーゴパンツに合わせて、肌触り抜群なHYKEのコットン100％のカットソートップスを合わせました」

ボリュームパンツは「BARNEYS NEW YORK」のオリジナルです。こちらのパンツも自宅でお洗濯が可能で、シワになりにくい素材を使用しているのだとか。ウエストがゴムで、裾にもゴムが入っており、丸みのあるシルエットが、シンプルなスタイリングのトレンド感をアップします。カーゴポケットがキレイめスタイルにさり気ない遊び心をプラスします。

足元にはTOD'Sのメリージェーンシューズを合わせました。甲のカッティングがエレガントで、通勤にも使いやすく歩きやすいデザインがおすすめのポイントです。ストラップのゴールド金具が個性的で、シンプルなスタイリングのポイント使いも大活躍です。

合わせたバッグは、こちらも大注目レザーバックブランドの「MORPHEE」を合わせました。柔らかなやぎ皮を使用したこちらのバッグは、1枚皮なのでとても軽く、ショルダーもついていて２WAYで使用できるのが便利です。

シンプルになりがちな通勤スタイルは、さり気なく小技を効かせることでもっと楽しくなりそうです。洗えてシワにならない、エレガントなアイテムがそろう「BARNEYS NEW YORK」をぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

Photograph:細谷悠美