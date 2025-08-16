『イナズマロック フェス 2025』雷神ステージ最終出演アーティスト発表 尾崎匠海＆藤牧京介（INI）、IMP.、IS:SUEが追加
滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト・西川貴教が発起人を務める大型野外ライブイベント『イナズマロック フェス 2025』（9月20日・21日、滋賀県草津市・烏丸半島芝生広場）の「雷神ステージ」最終出演アーティストが16日、発表された。
【写真】21日には…IMP.＆IS:SUEも出演決定
「雷神ステージ」には、尾崎匠海＆藤牧京介（INI）が20日、IMP.、IS:SUEが21日に出演することが追加で明かされた。
■『イナズマロック フェス 2025』LIVE AREA／雷神STAGE 出演アーティスト（50音順、※＝新）
9月20日（土）
・雷神ステージ
=LOVE
尾崎匠海＆藤牧京介（INI） ※
ながのーず（長野博＋井ノ原快彦）
西川貴教
Novelbright
Fear, and Loathing in Las Vegas
ももいろクローバーZ
9月21日（日）
・雷神ステージ
IMP. ※
IS:SUE ※
T.M.Revolution
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
大西亜玖璃（上原歩夢役）、相良茉優（中須かすみ役）、前田佳織里（桜坂しずく役）、久保田未夢（朝香果林役）、村上奈津実（宮下愛役）
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
YUTA（NCT）
【写真】21日には…IMP.＆IS:SUEも出演決定
「雷神ステージ」には、尾崎匠海＆藤牧京介（INI）が20日、IMP.、IS:SUEが21日に出演することが追加で明かされた。
■『イナズマロック フェス 2025』LIVE AREA／雷神STAGE 出演アーティスト（50音順、※＝新）
・雷神ステージ
=LOVE
尾崎匠海＆藤牧京介（INI） ※
ながのーず（長野博＋井ノ原快彦）
西川貴教
Novelbright
Fear, and Loathing in Las Vegas
ももいろクローバーZ
9月21日（日）
・雷神ステージ
IMP. ※
IS:SUE ※
T.M.Revolution
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
大西亜玖璃（上原歩夢役）、相良茉優（中須かすみ役）、前田佳織里（桜坂しずく役）、久保田未夢（朝香果林役）、村上奈津実（宮下愛役）
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
YUTA（NCT）