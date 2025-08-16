HAL¡¢½ªÀï¤ÎÆü¤ËÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¡ØHAL SUMMER LIVE¡ÁÈóÀï¡Á¡Ù³«ºÅ¡¡¸µ¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¾¾Èø°ìÉ§¤â¥²¥¹¥È½Ð±é
¡¡²»³Ú²È¡¦Ãø½Ò²È¤ÎHAL¤¬¡¢½ªÀïµÇ°Æü¤Î8·î15Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«PLEASURE PLEASURE¤Ë¤ÆÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØHAL SUMMER LIVE¡ÁÈóÀï¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¸µ¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¡¦¾¾Èø°ìÉ§¤È¤Î¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡ÖÀï¤ï¤Ê¤¤ÁªÂò¡×¤ò²»³Ú¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢HAL¤Ï¼«¿È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë²Æì¡¦¥³¥¶¡Ê¸½²Æì»Ô¡Ë¤Ç¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÈóÀï¤È¤Ï»×ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤Êý¤ÎÁªÂò¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ñ¾ì¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤Î»×ÁÛ¡ÖÈóÀï¡×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¡ÖÉð´ï¤è¤ê³Ú´ï¤ò¡×¡ÖË½ÎÏ¤è¤êÉ½¸½¤ò¡×¡Ö»ÙÇÛ¤è¤ê¶¦ÌÄ¤ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬²»¤È¶¦¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£HAL¤ÏºäËÜ¤µ¤ó¤È¤Î±ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃ¯¤ÎÌ¿¤âÃ¥¤ï¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¡¢²»³Ú¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÈÀÅ¤«¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂåÉ½¶Ê14¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µ¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¾¾Èø°ìÉ§¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£µ§¤ê¤Èµ²±¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô±¿±ÄÈñ¤òÏÅ¤¤ÌµÎÁ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢HAL¤Ï¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¤¬Î®¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢²¿½½²ó¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡²ó¸ø±é¤È¤·¤Æ12·î5Æü¤Ë·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢HAL¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù20Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½Âå¿Í¤Î¿´¤òÌþ¤¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£HAL ¥³¥á¥ó¥È
²»³Ú²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â29Ç¯´Ö¡¢±ä¤Ù20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î³§¤µ¤Þ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö²»³Ú¡×¤È¤Ï¡¢¿´¤ÎÍ½ËÉÌô¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÈóÀï¡×¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¹ñ¤È¹ñ¤ÎÀïÁè¤À¤±¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¡¢¿´¤Î±ü¤Ç²¿¤«¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡¢²ÈÂ²¤ä¿¦¾ì¤Ç¤Î¾×ÆÍ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂÐÎ©¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÊ¬ÃÇ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÁè¤¤¨¡¨¡¡£
¤½¤Î¡ÈÀï¤¤¡É¤Ï¡¢¥ß¥¯¥í¤«¤é¥Þ¥¯¥í¤Þ¤Ç¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤ÎÈóÀï¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÀï¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¿´¤òÀÕ¤áÂ³¤±¤¿¤ê¡¢µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Ï³°Â¦¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È¤ÎÏÂ²ò¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÇÈ¤Ï¿Í¤Ë¤â¼Ò²ñ¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
²»³Ú¤Ï¤½¤Î¶¶ÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï¡Ö¿´¤ÎÌô¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤â¤Þ¤¿¿´¤òÌþ¤ä¤·¡¢¼é¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤ò´°Á´¤Ë¼£¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤¬¿´¤ÎÍ½ËÉÌô¤È¤Ê¤ê¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¾®¤µ¤ÊÊ¿ÏÂ¤Î²ê¤¬²ê¿á¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªËß¤ÎºÇÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Â¤ò±¿¤Ó¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¶¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¸µ¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¡¦¾¾Èø°ìÉ§¤È¤Î¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡ÖÀï¤ï¤Ê¤¤ÁªÂò¡×¤ò²»³Ú¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢HAL¤Ï¼«¿È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë²Æì¡¦¥³¥¶¡Ê¸½²Æì»Ô¡Ë¤Ç¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÈóÀï¤È¤Ï»×ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤Êý¤ÎÁªÂò¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ñ¾ì¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂåÉ½¶Ê14¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µ¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¾¾Èø°ìÉ§¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£µ§¤ê¤Èµ²±¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô±¿±ÄÈñ¤òÏÅ¤¤ÌµÎÁ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢HAL¤Ï¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¤¬Î®¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢²¿½½²ó¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡²ó¸ø±é¤È¤·¤Æ12·î5Æü¤Ë·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢HAL¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù20Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½Âå¿Í¤Î¿´¤òÌþ¤¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£HAL ¥³¥á¥ó¥È
²»³Ú²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â29Ç¯´Ö¡¢±ä¤Ù20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î³§¤µ¤Þ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö²»³Ú¡×¤È¤Ï¡¢¿´¤ÎÍ½ËÉÌô¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÈóÀï¡×¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¹ñ¤È¹ñ¤ÎÀïÁè¤À¤±¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¡¢¿´¤Î±ü¤Ç²¿¤«¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡¢²ÈÂ²¤ä¿¦¾ì¤Ç¤Î¾×ÆÍ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂÐÎ©¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÊ¬ÃÇ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÁè¤¤¨¡¨¡¡£
¤½¤Î¡ÈÀï¤¤¡É¤Ï¡¢¥ß¥¯¥í¤«¤é¥Þ¥¯¥í¤Þ¤Ç¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤ÎÈóÀï¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÀï¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¿´¤òÀÕ¤áÂ³¤±¤¿¤ê¡¢µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Ï³°Â¦¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È¤ÎÏÂ²ò¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÇÈ¤Ï¿Í¤Ë¤â¼Ò²ñ¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
²»³Ú¤Ï¤½¤Î¶¶ÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï¡Ö¿´¤ÎÌô¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤â¤Þ¤¿¿´¤òÌþ¤ä¤·¡¢¼é¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤ò´°Á´¤Ë¼£¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤¬¿´¤ÎÍ½ËÉÌô¤È¤Ê¤ê¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¾®¤µ¤ÊÊ¿ÏÂ¤Î²ê¤¬²ê¿á¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªËß¤ÎºÇÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Â¤ò±¿¤Ó¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¶¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£