頑張る自分にご褒美を♡【スタバ】コーヒーのお供にしたい「新作フード」

ほっと一息つきたい時に、ついつい足を運んでしまう【スターバックス】。今回は、お気に入りのドリンクと合わせて楽しんでほしい「新作フード」をご紹介。自分へのご褒美にもぴったりなちょっぴりぜいたくなフードをピックアップしました。

ボリュームすごっ！「ハム & チーズ 石窯カンパーニュサンド」

スタバマニアの@j.u_u.nstarbucksさんがおすすめするのは、むぎゅっとたっぷり挟まれたハムと、とろ～りチーズがインパクト抜群の「ハム & チーズ 石窯カンパーニュサンド」です。「極薄切りのシュゼットハムとゴーダチーズ、レタス」が「風味豊かなカンパーニュ」にサンドされているそう。そのまま食べてももちろんおいしいのですが、@j.u_u.nstarbucksさんは「ヒーティング」でオーダー。温めることで「パンの表面はカリッと香ばしく」なり、パンの中は「ふんわりジューシー」になるとのこと。とろけるチーズも楽しめそうです。お値段は\590（税込）です。

こういうの好きっ！「シュガーボールドーナツ」

ころんとまあるいフォルムがキュートなこちらは、カップに入った1口サイズのドーナツ。@j.u_u.n__starbucksさんいわく「ジャリジャリした食感のシュガーがまぶしてあるシンプルなドーナツ」で、ふわっとシナモンの香りがするそう。公式サイトによると、主要原材料に動物性食材を使用していない「プランドベース商品」とのこと。頑張った日のご褒美や、ちょっぴりぜいたくなコーヒーブレイクを楽しみたい時に選んでみてはいかがでしょう。お値段は\370（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A