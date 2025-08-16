Travis Japan松倉海斗、『鬼レンチャン』サビだけカラオケでリベンジ狙う “アイテム”持参も「歌いづらそう…」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める17日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン◆chay初の鬼ハード攻略？トラジャ松倉…元太超えか？』（後7：00）では、人気企画「サビだけカラオケ」に、chay、MindaRyn、松倉海斗（Travis Japan）、いっこく堂が参戦。人気曲のサビを一音もはずすことなく10曲歌い切れたら、“鬼レンチャン（パーフェクト）”達成で、賞金100万円を獲得する。
【写真】熱唱する松倉海斗
鬼ハードモード９レンチャンという最高記録を持つchayが、3度目の鬼ハードモード挑戦へ。10日前から猛練習を重ね、夢の中や歩いているときも“音程バー”が浮かぶほどの熱中ぶりだが、山内健司（かまいたち）から「希代の大ボラ吹き」との疑惑の目が…。そんな山内に対し、今回鬼レンチャンを達成したら、「山内と弟の剛をチェンジしてほしい」と訴える。初代鬼ハードモード王座に最も近いchayが、ついに鬼ハードモード完全クリア達成となるか。
『転生したらスライムだった件』『ウルトラマン』などの主題歌で知られ、YouTube総再生数1.4億回を誇るMindaRynが初参戦。タイ出身で来日3年目、吉本興業所属の彼女は、挑戦曲すべてをアニソンという番組初の試みに挑む。賞金の100万円を手にしたら、「母が一人で暮らす地盤沈下したタイの実家を修理したい」と語る。母を救うため、異国の地で歌う彼女にスタジオも応援ムード全開に。
千鳥＆かまいたちに“阿呆”呼ばわりされ続ける松倉は、歌いやすさを追求した“あるアイテム”を持参しリベンジを誓う。その姿に「歌いづらそう…」との声が。一体どんな姿で挑むのか。そんな松倉は、今回自己ベストを更新し、濱田崇裕（濱＝異体字／WEST.）や松田元太（Travis Japan）らと新企画を『鬼レンチャン』で立ち上げたいと意欲を見せる。果たして、自己ベスト更新できるのか。
前回“腹話術歌唱”で8レンチャンの快挙を成し遂げたいっこく堂が、「鬼レンチャンを達成し大悟にネタを作ってもらう！」という思いを胸に再び参戦。さらに、「達成したら大悟を人形にして操りたい…」という大胆計画を告白。腹話術×女性声×モノマネという神業で、唯一無二のパフォーマンに挑む。大悟の自由を奪う（!?）衝撃の結末となるのか。
