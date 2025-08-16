『DOPE 麻薬取締部特捜課』新キャストを発表 物語は最終局面へ…
King & Prince・高橋海人（高＝はしごだか）、俳優の中村倫也がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課（読み：ドープ マヤクトリシマリブトクソウカ）』（毎週金曜 後10：00）の新キャストとして、田村健太郎の出演が決定した。
【写真多数】キャスト16人を一挙紹介！高橋海人、中村倫也、新木優子、井浦新ら
本作の舞台、謎の新型ドラッグ【DOPE】が蔓延する近未来の日本。物語は、存在が世間に公表されていない秘密部署・麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動した新人麻薬取締官・才木優人（さいき・ゆうと）が、才木の教育係で型破りな陣内鉄平（じんない・てっぺい）とバディを組み、個性豊かな仲間たちと共に【DOPE】が巻き起こす事件に挑む姿を描く。互いに秘密を抱えながら、次第に影響し合い成長していく人間ドラマと、本格アクションシーンが融合する新時代の作品となる。
田村が演じるのは高橋演じる才木の父・才木隆（さいき・たかし）。生まれながらに異能力を持つ異能力者たちを研究する研究者だった隆は、研究に真摯に向き合う心優しい人物。美和子（真飛聖）とも研究を通じて知り合い、結婚することとなった。そんな隆役を演じる田村は、舞台・映画・ドラマなど、数多くの話題作に出演している名バイプレーヤーの一人。今年は『ホットスポット』（25年、日本テレビ）、「新幹線大爆破」（25年、Netflix）への出演も話題となった。TBSドラマへの出演は『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』（23年）以来、およそ2年ぶりとなる。
■第8話みどころコメント
＜プロデュース・長谷川晴彦＞
陣内がいなくなり、改めてその存在の大きさに気付く特捜課。
しかし、その穴を埋めるように、才木が成長・躍動していきます。
さらに、いよいよDOPEが生まれた経緯が語られます。
そこには、皆さんの想像を超える物語が待っています。
残り３話、毎話急展開して参ります。
ご期待ください。
■第8話あらすじ
陣内（中村倫也）が拘置所から脱走したという話は特捜課全員に共有され、オフィスに残された陣内のロッカーやデスクから荷物が押収された。特捜課の面々は葛城（三浦誠己）から自宅待機を命じられるが、陣内が戸倉（小池徹平）を撃った瞬間を目撃していた才木（高橋海人）は、陣内がジウ（井浦新）に操られていただけだと反発。早く陣内を探したいと焦る才木と、正体不明のジウを相手にすることに及び腰の面々と、特捜課は揺らいでいた。
そんな中、綿貫（新木優子）の祖母・絹代（銀粉蝶）が行方不明に。GPSを辿り絹代を見つけた綿貫だったが、そこには寒江（松角洋平）と藤川（小倉史也）の姿が。2人の目的が分からないまま交戦することとなった綿貫は、彼らの攻撃で異能力を封じられてしまい…。
