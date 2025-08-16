中学校サッカー部の日本一を決める「第56回全国中学校サッカー大会」が、8月17日(日)から開催されます。

大会の開催地である宮崎県のFAコーチ神戸昌宏さんは、前評判が高い静岡学園と地元の宮崎日大と日章学園を今大会の注目チームだと語ります。

「様々な地域の大会の情報を集めていますが、その中でもやっぱり静岡学園中学校の名前があがってきます。飛び抜けた選手は誰ですか？って聞くと、『全員上手いんだよね』って言われることが多いです。チームとしてのクオリティも高いし、それぞれの選手の質も高いレベルで揃っているってことだと思います。実際に大会で試合を見るのが楽しみです」

また、さらに注目チームに、地元宮崎の宮崎日大と日章学園の名前をあげました。

「宮崎県大会決勝は宮崎日大と日章学園の対戦になりました。非常に拮抗したハイレベルなゲームは、宮崎日大が勝利しました。宮崎日大の組織的守備と切れ味鋭いカウンターは全国大会でも注目です。日章学園は、宮崎県大会の決勝ではやぶれましたが、その3週間後に開催された九州大会に出場して全勝優勝しました。先制しながらも敗れてしまった宮崎大会決勝からわずかな期間でチームを立て直して、強豪の神村学園を破って九州大会で優勝したというのは、本当にすごいことだと思います。今、勢いがあるチームですね」



そして、この3チーム以外にも、全国大会の舞台で躍動する選手の姿を目に焼きつけたいと語ります。

「成長過程の中学生年代の選手は、サッカーとしては未成熟な部分もありますけど、全力プレーやエモーショナルな部分を素直に表現してくれるので、見ている人が感動したり、応援したりしたくなるような大会になってくると思います。また、キープレーヤーが個人技で突破できる局面などが多くあるので、そこがポイントになってくるような気がします。全国大会に出てくるチームは、一体感の高さや試合に影響を及ぼすような選手が2人3人いるので、どこにキープレーヤーがいるのか見極めたいと思います」

「第56回全国中学校サッカー大会」は、8月17日に開会式、21日に準決勝2試合、22日に決勝戦が行われます。

詳細（開催日程や準決勝の生配信・決勝の放送などに関して）は日本サッカー協会のこちらのページでご確認ください。https://www.jfa.jp/match/alljapan_juniorhs_2025/news/00035339/