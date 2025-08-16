マンチェスター・ユナイテッドはいつになれば『5連勝』してくれるのだろうか。



現在SNSで話題を呼んでいるマンUサポーターがいる。昨年の10月5日より奇妙なチャレンジを始めた人物の名は、フランク・イレットさんだ。



フランクさんは、マンUが5連勝するまで髪の毛を切らないとのチャレンジを開始。かつてプレミアリーグ優勝を争っていた頃のマンUならば5連勝も朝飯前だったかもしれないが、今は状況が違う。





昨季は最終的にプレミアリーグの戦いを15位で終えたが、5連勝どころか2連勝するだけでも精一杯といった状態だった。フランクさんのチャレンジが始まってからは、最高でも3連勝止まりとなっているのだ。その間フランクさんは髪を切ることができず、気付けば300日を突破。その模様を自身のInstagramに投稿しているのだが、フォロワー数は20万人超えとちょっとした有名人だ。今年3月時点では6万人ほどのフォロワーだったようで、そこから考えると驚きの伸び率だ。英『The Sun』の取材に対し、フランクさんは「とても厳しい夏だ。何より暑い。これが一番大変で、シャワーを浴びた際も暑い中で髪を乾かさないといけない。当然乾くのに時間がかかるし、辛すぎる。今は顔にかからないようヘアバンドを使うようにしている。カールクリームも試していて、少し落ち着いた気はしているよ」今ではカールクリームの会社から自社商品をPRしてほしいとのオファーまで来るそうで、髪を切る際には担当させてほしいと連絡をしてくる美容師もいるとか。現在は髪の長さが18cmに達しているそうだが、髪質の癖もあってかアフロヘアのような状態となっている。今夏にマンUはFWマテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、ベンヤミン・シェシュコら期待の新戦力を迎えており、昨季より戦力はアップしているはず。果たしていつ5連勝できるのか、マテウスさんのチャレンジは1年を迎えようとしている。