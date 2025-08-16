YouTubeチャンネル「とのぼくチャンネル」に紹介されたのは、突然の大好きな人の来訪に大喜びするワンコのお姿。嬉しすぎて感情が大爆発する光景は30万回再生を突破し「大好きがあふれて可愛い♡」「パパさんカッコイイ！」「べったり甘えん坊さん」などのコメントが寄せられています。

【動画：出張帰りの父が突然家にやってきたら、犬が…久しぶりの再会で見せた『感情が爆発する瞬間』】

大好きなお父さんがサプライズ訪問！

小ぐまのような顔立ちがチャーミングなトイプードルの「小殿(おとの)」くんは、男性飼い主さんとのふたり暮らし。この日は、出張帰りのお父さんが小殿くんに会いたいがためにお家に寄ってくれるといいます。

愛されワンコの小殿くんはまだこの事実を知りません。飼い主さんの腕の中で甘えていますが、突然の大好きな人の来宅にどういった反応を見せるのでしょうか…！？

インターフォンに素早く反応する小殿くん。お父さんであることは知らないはずですが、ソワソワが収まらなかったそう。ワンコの第6感が働いているのかもしれませんね。

感情爆発！嬉しすぎて片時も離れません♡

玄関の扉からお父さんの姿が見えると小殿くんの興奮はMAX！突然のサプライズに混乱した感情がそのまま行動に現れていたとか。落ち着いてくるとゴロン…！とお腹を見せて完全にリラックスモードになったそう。

お父さんの膝の上にドヤ顔で座ったり、ヴゥ～と嬉しさの声を出しながら撫でられるなど、片時も離れない姿は微笑ましい以外に言葉がありません。

またの再会を楽しみに…！

そろそろ帰る時間となりました。お父さんとのお別れを察した小殿くんは、しょんぼりと下を向き悲しそうなお顔をしたといいます。まだ離れたくない気持ちが伝わる姿には切なくなってしまいます。

それでも離れて暮らすお父さんと相思相愛だなんて羨ましい限りですね。次の再会を楽しみに尻尾を振ってお見送りした小殿くんなのでした♡

この投稿には「大好きなパパに会えて良かったね」「とびっきりの愛情表現」「べったり可愛い♡」など小殿くんへの絶賛のコメントのほか、還暦を迎えるお父さんへ向けて「おめでとうございます！」「ダンディーですね」といった声も寄せられました。

YouTubeチャンネル「とのぼくチャンネル」には、小殿くんと飼い主さんのラブラブな日常が紹介されています。ぜひ癒されに遊びにいってみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「とのぼくチャンネル」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております