どうしても『オカワリ』だけはしたくないわんちゃんが取った対処法が可愛すぎると、Instagramアカウント「purin.koron」に投稿されたリール動画が話題になっています。あざとくて尊いわんちゃんの一連の仕草に心を掴まれてしまった人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破しています。

【動画：『オテ、オカワリ』を犬にしてもらおうとした結果→『どうしてもやりたくない』と考えた末に…とんでもなく尊い対処法】

『オテ』はできるけど『オカワリ』は…

その日、ミニチュアダックスフンドの『コロン』くんのパパは、コロンくんの前に手を差し出して『オテ』と『オカワリ』をさせたかったよう。でも、なかなか上手く行かないどころか、とんでもなく可愛い姿をコロンくんが見せてくれたと言います。

コロンくんは右足をチョンと乗せて上手に『オテ』はできるようですが、パパが『オカワリ』と左足の前に手を差し出しても、頑なに『右足』しか乗せてくれなかったそう。

諦めずオカワリを促すパパですが、コロンくんはパパの顔をチラチラと見ながら「オテしかしたくないの！」となぜか粘っていたそうです（笑）。

代わりに手のひらへ向かって『ゴロン！』

しばらく『パパのオカワリ』と『コロンくんのオテ』の攻防は続いたそう。

しかし次の瞬間、コロンくんは「しょうがないなぁ」と、パパの手のひらへ顔を『ゴロン！』と乗せ、あざといキメ顔をしてきたんだそう！

なんとも可愛すぎるオカワリの対処法に、パパさんも降参だったのではないでしょうか。

おやつのためなら協力的な面も？

パパへの『オカワリ』は拒否していたコロンくんですが、他の芸をする時も状況によって態度が違うことがあるんだとか。

この日はお姉ちゃんが床に手のひらを重ねて置き、コロンくんにも一番上に手を乗せてもらう芸をして欲しかったようです。あまり乗り気じゃなさそうな表情のコロンくんですが、なんと目の前には美味しそうなおやつが！

「めんどくさいけどしょうがないなぁ」と声が聞こえてきそうな顔をしつつも、お姉ちゃんの手の上に可愛い前足を置いてあげたというコロンくん。しっかりご褒美のおやつをゲットできていたそうですよ。

コロンくんの尊すぎるオカワリへの対処法を見た方々の多くが、その可愛さとあざとさに心を射抜かれてしまったようで、この様子を投稿した投稿には、記事執筆時点で2300件以上ものいいねが寄せられることとなりました。

食いしん坊でびびりだというコロンくんの表情豊かな日々の様子をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「purin.koron」の他の動画もぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「purin.koron」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。