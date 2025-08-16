YouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」に投稿された1本の投稿が話題となっています。3匹仲良く遊ぶ大型犬たちがチワワさんに一喝され…！？その微笑ましくも驚きの光景は「犬語で文句言ってるのかな？」「不思議な声すぎるw」「アザラシみたいで笑った」と165万回再生され、大変な反響を呼んでいます。

お風呂嫌いなわんこたち

YouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」では、柴犬の『はち』ちゃんと『いちご』ちゃんの日常がたびたび紹介されています。今回は、2匹をお風呂に入れたときのエピソードを紹介。お風呂嫌いなはちちゃんといちごちゃんは、ブランケットを引っ張り合いっこして時間稼ぎしていたそう。

そんな抵抗もむなしく、まずはいちごちゃんからお風呂場へ。怯えた表情でお風呂場へと向かういちごちゃんですが、シャワーをかけられている間はとってもお利口にできたそうです。終始落ち着いた様子で、無事にシャンプーすることができました。

不思議な犬語で抗議

次は、はちちゃんの番です。いちごちゃんが頑張る様子を見守っていたはちちゃんですが、やっぱりお風呂は苦手な様子。あまりにも怖がるため、ママが一緒に湯舟に浸かってお尻だけでも洗おうとしたそう。必死にママにしがみつくはちちゃんにキュン…♡

徐々に慣れてきたため、はちちゃんもシャワーを頑張ることにしました。するとはちちゃんは、「クーーン」と鼻を鳴らして猛抗議！！耳をペタンと倒したちょっぴり情けない表情で、ママに文句を言ってきたそうです。とはいえ、はちちゃんもまた小言を言いながらもシャンプー終了♪なんだかんだ素直な2匹に、思わず癒されてしまう一幕でした。

この投稿には「飼い主さんの深い愛を感じた」「頑張ってる感じが伝わってきてたまらない」「私も頑張ろうと思えました」などの温かなコメントが寄せられています。

猛抗議は他の場面でも…

人間のようにおしゃべりする姿が、たびたび話題となるはちちゃん。別の日の投稿では、動物病院に連れて行ったときの様子も紹介されています。車に乗せて15分ほどすると、はちちゃんの表情が強張り出したとか…。

動物病院に到着すると、またまた「クーーン」と声を出して猛抗議したといいます。注射が嫌で泣いたはちちゃんですが、帰り道では満面の笑みに…♡表情豊かなはちちゃん、これからもたくさんの可愛い姿を見せてほしいものですね。

はちちゃんといちごちゃんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」の他の投稿からチェックすることができます！

