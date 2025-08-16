森咲智美、第2子出産発表＆家族4ショット公開「毎日が幸せで胸がいっぱい」夫は西武・平沼翔太選手
【モデルプレス＝2025/08/16】タレントの森咲智美（33）が8月15日、自身のInstagramを更新。第2子の出産を発表した。
【写真】森咲智美、夫・子供との家族4ショット公開
イチナナライブでの配信後「配信でも報告させていただいたんですがこのたび、私たち家族に第二子となる女の子 が誕生しました」と報告した森咲。「私たちのもとに生まれてきてくれてありがとう。元気に生まれてくれてありがとう。息子も娘も、本当に可愛くて愛おしくて、毎日が幸せで胸がいっぱいです」と子供への想いをつづり、家族4ショットを公開した。
なお、仕事も少しずつ再開することを明かし「まだまだ未熟な“2年生ママ”ですがママタレントとしても、これから頑張れたらいいな…」と言葉に。「これからさらに賑やかになった我が家を、そして“森咲智美”を、
あたたかく見守っていただけたら嬉しいです これからもどうぞよろしくお願いいたします！」と結んでいる。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子を妊娠していることを発表した。（modelpress編集部）
