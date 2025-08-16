三上悠亜、透明感溢れる新ヘア披露「女神降臨」「似合う」の声
【モデルプレス＝2025/08/16】タレントの三上悠亜が14日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】三上悠亜「女神降臨」と話題の新ヘア
三上は「誕生日イベントに向けてヘアメンテしました 気付けば2ヶ月染めてなかったらしい笑」と添え、新しいヘアスタイルを公開。暖色系のブラウンに染め、エクステを付けたロングヘアを披露している。
この投稿に、ファンからは「女神降臨」「可愛すぎる」「ピンク系似合う〜！」「透明感すごい」「ロングヘア素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
