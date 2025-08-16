【アンカレジ（米アラスカ州）＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領は１５日午後（日本時間１６日午前）、首脳会談を終えて共同記者会見を行った。

共同記者会見の要旨は以下の通り。

プーチン大統領 今日の交渉は、互いを尊重し合う前向きな雰囲気の中で行われ、とても有意義なものとなった。アラスカに招いてくださった米大統領に改めて感謝する。

飛行機を降りた際、私は「親しい隣人。お元気で、こうしてお会いできてうれしい」と申し上げた。歴史を振り返れば、両国は共通の敵に立ち向かい、戦友として助け合った例が多くある。こうした遺産は、厳しい状況下でも、互恵的かつ対等な関係を再構築する上で役立つと確信している。

米露首脳会談は４年間開かれておらず、両国の関係は冷戦以来の最低水準にまで悪化した。これは両国や世界全体にとって望ましい状況ではない。対立から対話へと移行する必要があり、そのための首脳会談が長らく待たれていた。

主要な議題の一つはウクライナ情勢だ。トランプ政権がこの紛争の解決に向け、本質に踏み込もうとしている姿勢を評価する。

ウクライナは我々にとって兄弟国であり、今の状況は悲劇だ。我々は紛争の解決を心から望んでいる。ただ、そのためには、根本原因を除去しなければならない。ロシアのあらゆる正当な懸念に配慮し、欧州と世界全体で公平な安全保障環境を回復することが必要だ。

ウクライナの安全も確保されるべきだというトランプ氏の意見に賛同する。今回の合意が和平への道を開き、ウクライナや欧州各国が進展を妨げようとしないことを望む。

トランプ大統領 大変意義深く、生産的な会談だった。まだ合意に至っていない重要な点はいくつかあるが、多くの点で合意に達しており、一定の進展はあった。合意に至っていない点についても、到達する可能性は非常に高い。

後ほど、ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）や（ウクライナの）ゼレンスキー大統領に電話で今日の会談の結果を報告する。最終的には、彼ら次第だ。

今日は大きな進展があった。私はウラジーミル（プーチン氏）と素晴らしい関係を築いてきた。ロシアに対するデマによって妨害されたこともあったが、彼はそれを理解してくれた。

私たちは長年にわたり、有意義で生産的な会議を開いてきたと思っている。今こそ、最も生産的な会議を開こう。

私たちは、何千もの人々が殺害されるのを阻止するつもりだ。プーチン氏も同じように望んでいる。すぐに会えるだろう。ウラジーミル、本当にありがとう。

プーチン氏 次はモスクワで会おう。

トランプ氏 面白い。少し批判されるかもしれないが、起こり得るだろう。