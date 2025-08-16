伊東純也、ヘンク復帰後初出場！ 大南拓磨＆明本考浩との日本人対決制す
ヘンクに所属する日本代表FW伊東純也が、復帰後初出場を果たした。
今月9日にスタッド・ランスから完全移籍で2019年1月から2022年夏まで所属していたヘンクに復帰を果たした伊東は、15日に行われたジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）第4節のルーヴェン戦に初めてベンチ入りすると、2−1でリードしていた79分から途中出場を果たした。
試合はこのまま2−1で逃げ切ったヘンクが今季リーグ4試合目にして初白星（1分け2敗）を飾っている。なお、伊東は試合終了までプレーしたほか、ルーヴェンに所属するDF大南拓磨とMF明本考浩はこの試合にフル出場。一方、ヘンクに所属するFW横山歩夢はベンチ外だった。
【動画】伊東純也がヘンク復帰後初出場
