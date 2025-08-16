朝ドラも大河も日曜劇場も出たけど…塚地武雅「仮面ライダーになるためのステップでしかない」

お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅（53歳）が、8月14日に放送されたトーク番組「アメトーーク！」（テレビ朝日系）に出演。「朝ドラも大河ドラマも日曜劇場も出させてもらっていますけれど、仮面ライダーになるためのステップでしかない」と語った。



“仮面ライダー芸人”が集結する中で、ドランクドラゴン・塚地武雅が、仮面ライダー好きで知られる鈴木福とよく「いつの日か一緒にライダーなろうね」と話していたが、鈴木が「仮面ライダーギーツ」で仮面ライダージーンとして出演したため、「夢叶えてる！！」と驚いたという。



塚地は「僕、朝ドラも大河ドラマも日曜劇場も出させてもらっていますけれど、ライダーになるためのステップでしかないんですよ！」とアピール。



土田晃之は「テレビで言うのは大事。これを見ていたスタッフが起用するかもしれない。『仮面ライダーメタボ』とか」と話し、蛍原徹も「『仮面ライダーそば』とかね」と塚地の出演している番組に関連したライダーになる可能性があると語った。