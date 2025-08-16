インバウンドの勝ち組、京都やニセコ。では、その「次」に来るのはどこか？ 答えは、多くの人が予想だにしない場所かもしれない。訪問者数ランキングで全国45位に甘んじる県に浮かぶ、小さな島。便利さとは無縁のこの島に、わざわざ世界の富裕層が訪れる理由とは？ 彼らはいったい、何に価値を見出しているのか。山口由美氏による著書『世界の富裕層は旅に何を求めているか 「体験」が拓くラグジュアリー観光』（光文社）より、海外の目から評価される日本のローカルに迫る。

日本人が気づかない、世界の富裕層が求める「日本」

私が潜在的な可能性を感じる都道府県は、ランキング※で45位の島根県だ。

※編集注：2019年の都道府県別訪問者数ランキング

かつてラフカディオ・ハーンが暮らした城下町、松江は、独特な日本情緒がある。宍道湖（しんじこ）に沈む夕陽の美しさもさることながら、ことさらに印象に残っているのが「月照寺（げっしょうじ）」という寺だった。

何とも神秘的な雰囲気の寺で、ハーンは著書に夜になると巨大な亀の石像が動き出すという随筆を書いている。この地の文化に触発され多くの怪談を作品化したハーンの世界観は、『ゲゲゲの鬼太郎』で有名な境港市出身の漫画家、水木しげるの世界観にも通じる。

インバウンドブームの以前から、ことあるたびに海外で日本のおすすめを聞かれると、私は松江と月照寺の話をしてきた。明治時代にハーンが魅せられた松江も今後、ブレイクの予感がある都市のひとつではないだろうか。

島根県には、ほかにも魅力的な目的地がある。そのひとつが、アメリカの日本庭園専門誌『ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング』が、2023年で21年連続「日本一美しい庭園」に選出している「足立美術館」である。これもまた、評価しているのは海外のメディアであることが興味深い。

さらにもうひとつが、離島の隠岐諸島である。隠岐諸島は、空港のある隠岐の島町を含む島後と、船でしかアクセスできない島前があるが、私が注目するのは、より不便な島前の海士町（あまちょう）である。

海士町のある中ノ島、西ノ島、知夫里島（ちぶりじま）が、穏やかな内海を囲む島前カルデラを形成する独特の地形、後鳥羽上皇の流刑地だった歴史、近年は島留学で再生した隠岐島前高校が有名で、若い移住者が多いことでも知られる。

［画像］絶景の多い隠岐諸島。西ノ島の景勝地、通天橋。 （注）著者撮影出典：『世界の富裕層は旅に何を求めているか 「体験」が拓くラグジュアリー観光』（光文社）より抜粋

日本的な魅力に満ちたアイランドリゾート

この海士町に2021年、開業したのがEntô（エントウ）である。地元の自治体による第3セクターの宿泊施設が、改装増築と独創的なネーミングを冠した新しいコンセプトにより、ラグジュアリーリゾートに生まれ変わった。

Entôとは文字どおり「遠島（遠い島）」の意味。さらに「島流し」という意味もある。また、最後の一文字「O」は地球、その上の「＾（サーカムフレックス）」は、Entôのある島前の水平線に浮かぶ島を表現している。

隠岐は地質学的にも興味深いところで、隠岐ユネスコ世界ジオパークになっている。宿は、その拠点としての機能もあわせ持ち、ミュージアムスペースもある。中ノ島までは、松江市の七類港または境港市の境港から高速船で約2時間、フェリーで約3〜4時間。高速船は冬季運休の季節運航で、冬はフェリーも運休することが多い。現代においても、空港のない中ノ島は本当に遠い。だが、その遠さこそが魅力になっている。

Entôの開業により、明らかにこれまでと異なる客層が島を訪れるようになったという。ラグジュアリーリゾートでの滞在を目的とした首都圏からの旅行者だ。世界における知名度はまだまだだが、日本的な魅力に満ちたアイランドリゾートは、今後必ずや世界のラグジュアリートラベラーを引きつけるに違いない。

山口 由美

作家