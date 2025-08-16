近畿地方は、今日16日と明日17日も晴れたり曇ったりの変わりやすい天気になり、山沿いだけでなく市街地でも雨や雷雨の所があるでしょう。晴れていても天気が急変する恐れがあるため、急な強い雨や落雷、突風に注意をしてください。

今日16日 午前中から雨の降っている所も

今日16日の近畿地方は高気圧に覆われて晴れている所が多いものの、強い日差しや湿った空気の影響で、雨の降っている所があります。

和歌山県の南部では、発達した雲が見られ、雷を伴って雨脚の強まっている所があります。

また、山沿いだけでなく、大阪周辺など市街地でも、局地的に雨が降っています。

今日16日と明日17日 場所と時間を問わず急な雨や雷雨に注意

今日16日の近畿地方は、午後も晴れる所が多いですが、局地的に積乱雲が発生して雨や雷雨になる恐れがあります。

雨が降らずに済む所が多いものの、降れば短い時間に激しく降る恐れがあるため、空模様の変化に注意が必要です。



明日17日も大体晴れますが、山沿いだけでなく市街地でも雨や雷雨の所があるでしょう。

今日も明日も、雨マークのついていない所でも、天気が急変して雨の降る可能性があるため、急な強い雨や落雷、突風に注意をしてください。

屋外で雷に遭ったらどうする?

外にいる時、雷雲が近づいているかどうか、誰にでも簡単にわかる方法があります。雷雲が近づくサインは3つ。「真っ黒い雲が近づく」「ゴロゴロと雷の音が聞こえる」「急に冷たい風が吹く」です。このような変化を感じたら、まもなく激しい雨が降ったり、雷が鳴ったりする恐れがありますので、すぐに安全な所へ避難してください。



雷雲が近づく時、避難する場所は、近くのしっかりした建物や、車の中が良いでしょう。木の下での雨宿りは、木に落ちた雷が人に飛び移ることがあるので、危険です。万が一、周囲に避難する場所がない時は、両足をそろえて、頭を下げてしゃがみ、両手で耳をふさぎましょう。



単独の雷雲による激しい現象は、30分から1時間程度で弱まることが多いです。スマホなどで雨雲レーダーをチェックするなど、最新の情報を確認しながら、安全な場所で雷雲が過ぎるのを待ちましょう。