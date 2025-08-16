¥»¥«¥ª¥ï¡¦Saori¤¬39ºÐ¤Ë¡¡²ÈÂ²¤é¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¾Ð´é¡Ö¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁÇÅ¨¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡7ºÐÄ¹ÃË¤Î»Ñ¤â¥Á¥é¥ê
¡¡SEKAI NO OWARI¤ÎSaori¡Ê39¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥ºÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢Ä¹ÃË¡Ê7¡Ë¤Î¡È¼êºî¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¾þ¤é¤ì¤¿¡È39¡É¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò¸«¾å¤²¤ëSaori¤Î7ºÐ¡¦Ä¹ÃË¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡Saori¤Ï¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤Ë¡¢¤¿¤À¤ÎÆùÂÎ¤ÎÈ¿¼Í¤ä»×¹Í¤ÎÈ¿¼Í¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤¹¤®¤ºËÜÅö¤Î¿´¤Ï¤³¤ì¤ä¤Ç¡ª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¤¤Ä¤âÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹ÃË¤«¤é¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¤Ê·ë²Ì¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¥é¥Ã¥¡¼¤ª¤ß¤¯¤¸¡×¤È¡Ö10Ê¬¡ß5Ëç¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸·ô¡×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÍ§¤À¤Á¤È²ÈÂ²¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¤ª½Ë¤¤¤Þ¤Ç¡£I couldn¡Çt be happier. 2025.8.13 39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡»Ä½ë¤ÎÀÞ¤Ë¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëSaori¤ä¡¢¡Ö39¡×¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬¾þ¤é¤ì¤¿ÁëÊÕ¡¢Ä¹ÃË¤¬¤½¤ì¤ò¸«¾å¤²¤ë¸å¤í»Ñ¡¢¡ÖHAPPY BIRTHDAY¡×¤Î¥é¥¤¥È¤¬Åô¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö10Ê¬¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸5Ëç¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Saori¤Ï¡¢2017Ç¯1·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÃÓÅÄÂç¡Ê39¡Ë¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯Ëö¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢24Ç¯12·î¤ËÂè2»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
