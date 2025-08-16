お盆休みを帰省や旅行先で過ごした人のUターンラッシュがピークを迎えています。新幹線の駅では、親族らとの楽しい時間を過ごした人たちの声が聞かれました。

祖父母宅に集まった人「ばあばんちに行ってね、ぬりえとかスイカ割りとかして。やきゅうとかお祭りにも行って、ビンゴしてたのしかった」「一年に一回いとこで全員、親戚で集まって、子どもたちも久々の再会。なかなか体験できない事もできて、めいっぱい楽しんでもらえたのでよかったです」

青森に単身赴任中の父「3か月、4か月ぶりくらい（に娘たちと過ごした）。すぐ大きくなるので久しぶりに会えてうれしいですね。月曜日から仕事がんばれるかなと思いますね」

JR各社によりますと、お盆休み中、新幹線の上りの予約は17日がピークです。16日の東海道新幹線は空席もありますが、東北新幹線などでは満席の列車もみられます。

◇

高速道路は午前中は行楽地などへ向かう車で、下り線で10キロを超える渋滞が発生しています。一方、上り線は16日が渋滞のピークです。

午後になると上り線の渋滞が始まる見込みで、高速道路各社によりますと、関越道で40キロ、東名で25キロなど特に夕方の時間帯に長い渋滞が予想されています。

◇

一方、空の便も海外で過ごした人の帰国便は混雑のピークとなっています。

国内線では日本航空が16日と17日が上り路線のピークで、新千歳や福岡などから羽田に向かう便はほぼ満席になっているということです。