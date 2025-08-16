みなさんは「好きな芸能人とシェアハウスしたい」と想像したことはありますか。全国の男性300人に「シェアハウスしてみたい芸能人」について聞いたところ、所ジョージさんと吉岡里帆さんが同率1位に選ばれました。



この調査は株式会社NEXERと賃貸物件検索サービスの「エアドア」が2025年5月に実施したものです。上位の結果は以下の通りです。



【同率1位：所ジョージ（16票）】

▽色んな趣味を教えてくれそう。（30代）

▽車やバイクなど色々な趣味があるから。（40代）

▽一緒に住んだら楽しそう。（40代）

▽いろいろな趣味を持っているので、楽しく過ごせそうだから。（50代）



ものづくりや音楽、クルマなどの豊富な趣味と、一緒にいることで日常が楽しくなりそうなユニークで気さくな人柄が人気を集めていました。



【同率1位：吉岡里帆（16票）】

▽一緒にいたいから。（30代）

▽毎日見ているだけで癒されそう。（40代）

▽キレイで可愛いから。（50代）

▽毎日癒されそう。（50代）



親しみやすく穏やで気配り上手な印象から、シェアハウスで一緒に過ごす時間が癒しになりそうですね。



【同率3位：芳根京子（9票）】

▽爽やかだから。（40代）

▽明るくてかわいい。（50代）

▽ポジティブな気持ちで溢れる。（50代）



【同率3位：大泉洋（9票）】

▽生活していて会話に飽きなさそう。（40代）

▽どんなことでも腹をわって話せそう。陽気な人なので、楽しい時間を一緒に過ごせそう。（50代）



【同率3位 タモリ 9票】

▽美味しい料理を作ってくれそう。（30代）

▽穏やかで知的だから。（30代）



