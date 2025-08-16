「さそり座」さんの心と体を癒やす“整えスポット”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。
執着しやすいのです。
そう言われて、ドキッとなるとしたら、あなたは、真性のさそり座さんです。こだわりが強く、一度コレと思ったら、ずっと手放したくないでしょう。でも、かなわない時に、バランスが崩れます。
【よくある症状】
忘れたいと願い、気晴らしをしてもダメ、代わりになるものを探してもまがい物としか思えない、寝ても覚めても、ずっと同じことを考え続けてしまって、「ちょっと変」なことが自分でも分かるはず。
【さそり座さんの整えスポット】
1：圧倒
2：懐古
3：回復
諦めて切り替えることで、あなたは再生します。
初めのうちは、だましだましやっていくことになるはず。時の経過を経て、やっと心の整理がつき、きっぱりと諦められるのです。整えるために、絶大なパワーが必要でしょう。
【処方箋】
・特別な場所
大きな喪失感、絶望に出会った時は、旅に出ましょう。
時間やお金をやりくりして、バラナシ、ウユニ塩湖、ナイアガラの滝など、いつか行ってみたい場所を訪ねてみるのです。「ここまで来た」「はるばるやってきた」という思いが、過去を断ち切る決め手となるでしょう。
昔住んでいた街、思い出の場所に足を運んでみるのもオススメです。
とにかく、止まっていないで動くこと。出掛けた先で、あなたの心が整い、運命が再び動き出します。
・大地のエネルギーを感じる場所
休火山、鍾乳洞、原生林など、自然のパワーが湧き上がる場所も、あなたを整えるでしょう。人間世界での出来事など小さいと感じられれば、しめたもの。
体の疲れを感じている時は、アーユルヴェーダやバリニーズマッサージ、鍼など異国のメソッドを試しましょう。
心がバテている時は、懐かしさを感じる場所が有効です。昔ながらの温泉街へ行ったり、レトロな喫茶店でのんびり過ごしたりして。
また、「泣ける映画」を見られる場所も整えスポットに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
