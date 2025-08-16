爆笑問題・田中、12歳年下の美人妻を撮影。プライベートショットに「写真に愛情が溢れてる」「綺麗」の声
タレントの山口もえさんは8月15日、自身のInstagramを更新。家族で訪れたグランピングでのショットを披露しました。
【写真】山口もえのプライベートな姿
「パパさんさすがですね」山口さんは「息子のリクエストでグランピングへ 」とつづり、9枚の写真を載せています。12歳年上の夫でお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二さんが撮影したショットです。2枚目では山口さんがハンモックでくつろぐ姿を披露し、3枚目ではひまわりに囲まれた姿も。休日を満喫している様子がうかがえます。
コメントでは、「写真に愛情が溢れてる」「田中さんが撮るもえさんは、可愛さが増しますね」「もえさん綺麗」「ウーチャカパパ、グッジョブ」「家族で楽しい思い出が出来て良かったですね」「パパさんさすがですね」「グランピングいいなぁ〜」「夏満喫しててうらやましいです」と、称賛の声が相次ぎました。
「ふなばしアンデルセン公園」へ14日にも「家族と親友夫婦と旅行へ」と、プライベートで訪れた「ふなばしアンデルセン公園」を楽しむ姿を披露しています。ひまわり畑やデンマーク風の建物などで撮影した自撮りショットも公開しているので、気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:鎌田 弘)
