ロンハーマンの新香り「Japanese Forest」で日々をリセット

日常のバスタイムやお部屋でのリラックス時間を、より特別にしてくれる香りが誕生しました。ロンハーマンが提案する“Bathroom Styling”から、天然精油100%の「Japanese Forest」が新登場。オークモスやガルバナムなど9種の精油を配合し、日本の苔むす森をイメージした深く澄んだ香りが、心も体もすっと軽くしてくれます。発売は8月23日(土)から、京都店のみ22日(金)に先行販売！

森の深呼吸を感じるハンド&ボディウォッシュ



「Hand & Body Wash “Japanese Forest”」（370ml／\6,600）は、まるで森の中で深呼吸をしているような、奥行きのあるウッディーな香りが広がります。

ココナッツオイル由来のやさしい洗浄成分で、肌の潤いを守りながら汗や皮脂の汚れをすっきり洗浄。

保湿成分には岐阜県揖斐川町の自然栽培茶の実オイルを使用し、オレイン酸含有率約75％でしっとりなめらかな洗い上がりを叶えます。

空間も衣類も包むルーム＆ファブリックミスト



「Room & Fabric Mist “Japanese Forest”」（30ml／\2,970）は、柿渋エキス配合で空間の除菌・消臭効果が期待できるアイテム。

100%天然由来成分にこだわり、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使えます。

お部屋、車内、衣類やマスク、カーテンなどに2～3プッシュすれば、穏やかな森林の香りが広がり、心地よい時間を演出してくれます。

香りで整える、私だけのリセットタイム

忙しい毎日の中で、自分を労わる時間はとても大切。ロンハーマンの「Japanese Forest」は、バスルームやお部屋を深く澄んだ森の空気で満たし、本来の自分へと立ち返らせてくれます。

香りに包まれる瞬間が、心と体をリセットする小さなお守りに。価格以上の価値を感じられるアイテムで、あなたの暮らしに上質な癒しをプラスしてみませんか。