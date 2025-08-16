幸せになりたい！ そう願わない人はいないもの。でも実際、何を手に入れると、幸せになれるのでしょう？ 星占いを手掛かりに、あなたの幸せに必要なものを探っていきましょう。※画像：Shutterstock.com

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。

しし座さん（7月23日〜8月22日生まれ）の幸せのカルテ

あなたにとって整えとは、「創造性」です。

ずっと生きている意味を探しているあなた。

このためにここに来た、これがあるなら頑張れると思える何かに出会えると、魂のリセットができて、整うでしょう。感動や情熱、夢中になれるパワーを得られる場所を求めて。

【よくある症状】
いわゆる“整え”作業は、性に合わないはず。

サウナで汗を流す、マッサージや整体を受ける、多少の心地よさは感じても、すぐに過去のものになってしまいます。受動的に待つのは苦手で、自分が動きたいタイプです。

【しし座さんの整えスポット】
1：絶景
2：華麗
3：感動

素晴らしい景色を眺める、豪華絢爛な場所へ行く、心が動いた時に、邪念や迷いが消えて、本来のあなたに戻れるでしょう。

日常から離れて、スカッとできる場所を探してみましょう。自信回復にもつながるはず。

【処方箋】
・支配者の視点を感じられる場所
しし座さんの魂に刷り込まれているのは、君臨する生き方。

つまり、支配層が見るもの、得るものを体験することで、自分らしさを取り戻せるのです。例えば、天守閣に登ってみる、スイートルームを利用する、名車に乗る、コース料理を食べるなど、ぜいたくな時間を過ごしてみましょう。

最初は、分不相応な気がしても、終わった後には、また来たいと素直に望めるようになるはず。心に上昇志向が生まれれば、大成功といえます。

・発散できる場所
スポーツジムやスタジオなどで、思う存分に体を動かすことで、調子が戻ってくるでしょう。マッサージよりも、ストレッチが効くと覚えておくとよさそう。

また、劇場は、あなたを活性化させます。観客となって、作品を鑑賞するのもよいのですが、演者側に回るとさらに深い整いの境地に辿り着けるでしょう。演奏やパフォーマンスなど、発表する機会を逃さずに。

大勢が集まる場所、喧騒（けんそう）の中でも、不思議と心が休まり、元気になれるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)