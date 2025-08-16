「しし座」さんの心と体を癒やす“整えスポット”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。
ずっと生きている意味を探しているあなた。
このためにここに来た、これがあるなら頑張れると思える何かに出会えると、魂のリセットができて、整うでしょう。感動や情熱、夢中になれるパワーを得られる場所を求めて。
【よくある症状】
いわゆる“整え”作業は、性に合わないはず。
サウナで汗を流す、マッサージや整体を受ける、多少の心地よさは感じても、すぐに過去のものになってしまいます。受動的に待つのは苦手で、自分が動きたいタイプです。
【しし座さんの整えスポット】
1：絶景
2：華麗
3：感動
素晴らしい景色を眺める、豪華絢爛な場所へ行く、心が動いた時に、邪念や迷いが消えて、本来のあなたに戻れるでしょう。
日常から離れて、スカッとできる場所を探してみましょう。自信回復にもつながるはず。
【処方箋】
・支配者の視点を感じられる場所
しし座さんの魂に刷り込まれているのは、君臨する生き方。
つまり、支配層が見るもの、得るものを体験することで、自分らしさを取り戻せるのです。例えば、天守閣に登ってみる、スイートルームを利用する、名車に乗る、コース料理を食べるなど、ぜいたくな時間を過ごしてみましょう。
最初は、分不相応な気がしても、終わった後には、また来たいと素直に望めるようになるはず。心に上昇志向が生まれれば、大成功といえます。
・発散できる場所
スポーツジムやスタジオなどで、思う存分に体を動かすことで、調子が戻ってくるでしょう。マッサージよりも、ストレッチが効くと覚えておくとよさそう。
また、劇場は、あなたを活性化させます。観客となって、作品を鑑賞するのもよいのですが、演者側に回るとさらに深い整いの境地に辿り着けるでしょう。演奏やパフォーマンスなど、発表する機会を逃さずに。
大勢が集まる場所、喧騒（けんそう）の中でも、不思議と心が休まり、元気になれるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
