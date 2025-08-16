「かに座」さんの心と体を癒やす“整えスポット”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。
かに座さんにとって必要不可欠なのは、守られている感覚です。
小さな子どものようにすべてを委ねて、安心して心穏やかに過ごすことができれば、さまざまなわだかまりが消えて、フラットな自分に戻れるでしょう。
【よくある症状】
心のバランスが崩れると、好きなものに触れている時間、囲まれている空間を作ろうとするでしょう。
結果、やり過ぎ、買い過ぎになって、どんどん自分の首を絞めることに。「もっと」に駆り立てられる場所から離れて。
【かに座さんの整えスポット】
1：水辺
2：独占
3：没頭
家は、あなたにとって整えスポットにはなりにくいでしょう。
なぜなら、エンドレスでやるべきことが浮かぶせい。外に出て、何も考えないで済む場所に足を運びましょう。ぼんやり過ごすことが、何よりの整えになるはず。
【処方箋】
・水の音が響く場所
海、湖、渓流、滝、ダムなど、水がたくさんある場所が、あなたを元気づけるでしょう。
もうダメかもしれないという思いを励まし、支えてくれるはず。水琴窟の音を聞く、名水をもらいに行くなども、整え効果が高いはず。天然温泉や大浴場、プールにも、癒やしが待ちます。
諸事情で遠出が難しい時は、家のバスルームを掃除してみて。水垢を落として、リセットされた空間で体を清めることで、「整った」感覚を取り戻せるはず。
・空っぽになれる場所
無になれる場所を探しましょう。お寺での座禅、瞑想（めいそう）会への参加、ワンデーアート体験もオススメです。
また、少しハードなエクササイズに挑戦したり、山に登ってみたりするのも、雑念を払うでしょう。
あれもこれも、もうなにもかも嫌と感じる時は、親しい友達と過ごせる場所へ。「こんなことがあって、あんなことがあって」と心の重りを下ろすうちに、本来のあなたに戻れます。
よい聞き手が見つからない時は、占い師やカウンセラーを頼って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
