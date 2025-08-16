「ふたご座」さんの心と体を癒やす“整えスポット”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。
ふたご座さんをダメにするのは、退屈です。
同じことの繰り返し、自分じゃなくてもいい仕事、意味を感じられないやりとりなどで、どんどん消耗していくでしょう。つまり、これらと真逆の世界を目指すとよいというわけ。
【よくある症状】
「どこかへ行きたい」「何かをしたい」という気持ちが人一倍強いため、その時々で、いろいろチャレンジするはず。
でも、思ったほどじゃなかった、聞いていた以上のものはなかったとガッカリすることが多いのでは？
【ふたご座さんの整えスポット】
1：定点
2：尊敬
3：吸収
変化と移動が、ふたご座さんのテーマ。
だから、時間が空くと旅行を考えるでしょう。でも、多くの刺激を受けた後に、情報処理しきれないことも多いはず。整えスポットは厳選し、いつも同じ場所を選ぶとよさそう。
【処方箋】
・行きつけの場所
よく行く場所が、整えパワーに満ちています。
例えば、行けば誰かしら知り合いがいるお店を思い浮かべてみて。話し相手がいて、気が紛れて、沈みかけた心が浮上する感じがあるはず。顔パスで通える場所は、あなたにとって貴重です。
ただ、人が煩わしく感じる日もあるもの。最新カルチャーに触れられる大型書店、イベントスペース、ミニシアターを探してみて。
何かをインプットすることで活性化して、元気になれるでしょう。
・情報の多い場所
博物館や科学館、プラネタリウムや資料館など、知的な刺激をくれるスポットもバランスを整えてくれるはず。説明文に目を通すことで、知識が増えて好奇心が広がるでしょう。
どこにも行きたくない、何もしたくないという時は、風を感じることが再生のきっかけとなるはず。風通しのいい場所でぼんやり過ごす、ハンモックに揺られる、ハンググライダーで空を飛ぶなど、いろいろ試してみて。
ちょっとの気分転換で、また頑張れるでしょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
