¹¾¸Í»þÂå¡¢¤Ê¤¼ÈÈºá¼Ô¤ÇÈó¹çË¡¤ÎÂ¸ºß¡Ö²¬¤Ã°ú¡×¤¬¼£°Â¤ò¼é¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¡ÖÆ»°ÆÆâ¡×
¶áÀ¤¤ÎÂ¼Íî¤Ï¡¢Â¼ÀÁÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î°ìÉô¤òÃ´¤¦¶¦Æ±ÂÎ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î·Ù»¡¸¢¤äºÛÈ½¸¢¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈÈºá¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼«ÎÏ¤ÎË¡Ãá½ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¼¤ÎÃá½ø¤«¤é°ïÃ¦¤¹¤ë¼Ô¤¬Áý¤¨»Ï¤á¡¢Â¼Íî¤ÎÎÏ¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊ¸²½2Ç¯(1805)¡¢ËëÉÜ¤¬¼£°ÂÂÐºö¤È¤·¤ÆÀß¤±¤¿¤Î¤¬´ØÈ¬½£¼èÄùÌò(È¬½£²ö¤ê)¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï´ØÈ¬½£(ÉðÂ¢¡¦ÁêÌÏ¡¦¾åÌî¡¦²¼Ìî¡¦¾ïÎ¦¡¦¾åÁí¡¦²¼¡¦°ÂË¼)¤òÅ·ÎÎ¡¦»äÎÎ´Ø·¸¤Ê¤¯½ä²ó¤·¡¢ÈÈºá¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ä¼£°Â°Ý»ý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¬½£²ö¤ê¤Ï´ØÅì¤ÎÂå´±¤Î¼êÉí¡¦¼êÂå¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï8¿Í¤À¤±¡£½ù¡¹¤Ë¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¼ê¤¬²ó¤é¤ºÅþÄìµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¼¤Î»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤¬¡ÖÆ»°ÆÆâ¡×¤È¤·¤ÆÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆ»°ÆÆâ¤ÏÈÈºáÎò¤¬¤¢¤ë¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¸½Ìò¤ÎÇîÅÌ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤ÏÂ¼Ìò¿Í¤òÄê¤á¤ë·è¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¬½£²ö¤ê¤ÎÂ¦¤â¸¡µóÎ¨¤òÍ¥Àè¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤ÎÃÎ¼±¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍ¤·¤¿¸µÈÈºá¼Ô¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏÆ»°ÆÆâ¤ÎÃæ¤Ë¤â·Ù»¡¸¢¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¡¢Íø¸¢¤ò¤à¤µ¤Ü¤ë¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Î½ê¶È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¸ý½ÒÁÜºº¤Îµ¶Â¤¤äº¬¤âÍÕ¤âÌµ¤¤±½ÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¯ÁÜºº¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥·¤ÊÊý¤Ç¡¢Îé¶â¤ò¥«¥Ä¥¢¥²¤·¤¿¤ê¡¢º¨¤ß¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Ëºá¤ò¤Ê¤¹¤êÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÇúÃÂ¡ª¡Ö²¬¤Ã°ú¡×
¤µ¤é¤ËÈ¬½£²ö¤ê¤Î´Ö¤Ë¤âÉÔÀµ¤¬Ì¢±ä¤·¡¢Ìò¿Í¤ä½É¾ì¤Î¼ç¿Í¤È¤ÎÌþÃå¤¬²£¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔÀµ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢Å·ÊÝ10Ç¯(1839)¤Ë¤Ï13¿Í¤ÎÈ¬½£²ö¤ê¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ»°ÆÆâ¤ÈÈ¬½£²ö¤ê¤¬ÉÔÀµ¤ËÁö¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÄÂ¶â¤ÎÄã¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»°ÆÆâ¤Ï½êÂ°¤¹¤ëÂ¼¤«¤éÇ¯¤Ë2²ó¤ÎÊÆ1¾£¡¢È¬½£²ö¤ê¤Ï20É¶2¿ÍÉÞ»ý¤Ç¡¢ÉÔÂÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ´Ã£¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ìò¿Í¤Î´Ö¤Ç¤âÉåÇÔ¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÌò¿Í¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëÇîÅÌ¤¬½îÌ±¤ÎÌ£Êý¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¹¾¸Í¤Ç¤Ï¡¢Ä®Êô¹Ô¤ÎÉô²¼¤Ç¤¢¤ëÍ¿ÎÏ¤äÆ±¿´¤¬»ÔÃæ¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É´ËüÅÔ»Ô¤Î¼£°Â¤ò¼é¤ë¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¿Í°÷ÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Æ±¿´¤ÏÁ°²Ê¼Ô¤ä·ÚÈÈºá¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸½Ìò¤ÎÇîÅÌ¤ò»äºâ¤Ç¸Û¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë²¬¤Ã°ú¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£
²¬¤Ã°ú¤Ï¡ÖÌÜÌÀ¤«¤·¡×¡Ö¼êÀè¡×¡Ö¸æÍÑÊ¹¤¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤ª¾å¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸Í¤Î·Ù»¡¸¢ÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë½½¼ê¤Ï¾ï»þ·ÈÂÓ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢É¬Í×»þ¤ËÊô¹Ô½ê¤«¤éÂß¤·Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²¬¤Ã°ú¡¢¸Û¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¾®¸¯¤¤ÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÌîÂ¼¸ÕÆ²¤Î¾®Àâ¡ØÁ¬·ÁÊ¿¼¡ÊáÊª¹µ¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¿¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀì¶È¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÏÉû¶È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á¬·ÁÊ¿¼¡¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È
¡ÖÇîÅÌ¤¬²¬¤Ã°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇîÅÌ¤òÊá¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤ó¤È¤â¥«¥ª¥¹¤Ê¼ÂÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¬¤Ã°ú¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢ÁÜºº¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Îºá¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤éÆóÂ¤ÎÁððÞ¤òÍú¤¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬¤Ã°ú¤Ï¤½¤Î¥¹¥¸¤Î¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÈºá»ö¾ð¤ËÌÀ¤ë¤¤°ìÊý¡¢Àè½Ò¤·¤¿Æ»°ÆÆâ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊô¹Ô½ê¤Î¸¢°Ò¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¶âÉÊ¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤òÆ¨¤¬¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÁÜºº¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ëÎã¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾®¸¯¤¤ÄøÅÙ¤Î¶âÁ¬¤ÇÁÜºº¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊÀ³²¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¼ïÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËëÉÜ¤â¡Ö²¬¤Ã°ú¤ÏÄ®Êô¹Ô½ê¤¬¸Û¤Ã¤¿¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ª¿¨¤ì¤ò½Ð¤¹¤Û¤É¡£È¬Âå¾·³¡¦µÈ½¡¤Ï²¬¤Ã°ú¤ò·ù¤¤¡¢¸·¤·¤¯½èÊ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÇÑ»ß¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÇîÅÌ¤òÊá¤¨¤Æ¤¤¤¿ÇîÅÌ¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÈó¹çË¡¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¶ì¤·¤àÆ±¿´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¬¤Ã°ú¤ÏÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤°¤ËÉü³è¡£ËëËö´ü¤Ë¤Ï400¡Á500¿Í¤Î´Ö¤Ã°ú¤¬¤¤¤Æ¡¢»ÒÊ¬¤â´Þ¤á¤ë¤È1500¿Í°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾¸Í¤ÎÄ®¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Èó¹çË¡¤ÎÁÜºº´±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿É¤¦¤¸¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
