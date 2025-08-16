「彼のプレーを見るのが本当に好き」W杯２度出場の元イングランド代表戦士が日本人MFに感銘！
世界最高峰に挑むだけに、困難は想定内だろう。それでも、昨季の実績を糧にしていきたい。
リーズの田中碧は昨季、チャンピオンシップ（イングランド２部）でリーグ優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献した。周囲から高く評価されたのは記憶に新しい。だが、プレミアで戦う今季は、開幕前から暗雲も立ち込めている。フィジカル面で不十分との見方があるからだ。
実際、リーズはアントン・シュタッハやショーン・ロングスタッフを獲得し、中盤を強化した。新戦力の評判は上々だ。『vavel』によると、OBのナイジェル・マーティン氏も「ダニエル・ファルケ監督がより大きくて強い選手たちを加えているようなのは気に入っている」と話した。
「前回も良い選手たちがいたが、フィジカル的にプレミアリーグに対処できなかったと思う。何人か良い補強を実現させたと思うよ」
一方で、ワールドカップに２度出場した元イングランド代表GKは「ジョエル・ピローがステップアップし、ゴールを決めるようになったら素晴らしい。新しい選手である必要はないんだ」とも述べている。
「昨季はアオ・タナカのプレーを見るのが本当に好きだった。彼は本当にチームの心臓だった」
「ウイングの選手たちはチャンピオンシップのときのような脅威にならなければいけない。ダニエル・ジェームズ、ウィルフリード・ニョント、ラージー・ラマザニのような選手たちが力を出さないと。彼らが重要になる」
昨季もプレミアリーグでは昇格組が３チームとも１年での降格を余儀なくされた。今季も見通しは決して明るくない。だが、最も残留可能性が高いのはリーズとの声もある。
そのなかで、田中は存在感を見せていけるか。自身にとってもクラブにとっても大変な挑戦となる新シーズンに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
