¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡¡ÀäÉÊ¤Î¤É¤°¤í¤Î±ö¾Æ¤¤Ï¡Ö»þ²Á¡×ÃÍÃÊ¤Ë¶Ã¤¡Ö°ì¤Ä¤Î¾Æ¤µû¤Ë¡Ä¤¼¤¤¤¿¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÎÈþÌ£¤·¤¤²»³Ú¡¡Èþ¤·¤¤¥á¥·¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ä¥¢¡¼Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¹âµéµû¤Î±ö¾Æ¤¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡Ö¾¯¡¹ÃÍ¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³Õ²¼¡£¥Ä¥¢¡¼Àè¤Î²¬»³¤Îµï¼ò²°¤Ç¡¢¤Î¤É¤°¤í¤Î±ö¾Æ¤¤òÍê¤ó¤À¤¬¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡Ö»þ²Á¡×¤È¤À¤±½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤Î¤É¤°¤í¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢MC¤Î¡ÖTHE ALFEE¡×¹â¸«Âô½ÓÉ§¤Ï¡Ö¥Ç¥«¥Ã¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤Î¿©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶Æ°¤ò²ó¸Ü¤·¤¿³Õ²¼¡£²ñ·×¤¹¤ë¤È1Èø¡Ö8000±ß¡×¡£¡Ö°ìÉ¤¤Î¾Æ¤µû¤Ëµï¼ò²°¹Ô¤Ã¤Æ8000±ß¡Ä¤¼¤¤¤¿¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£