衣料品流通サイト大手ZOZO創業者で実業家の前澤友作氏（49）の愛犬・利休のインスタグラムが15日に更新され、超大物が自宅を訪れたことを報告した。

「祝 4万人フォロワー！いつも応援してくれて、本当にありがとう ぼく、とってもしあわせものだよ」と利休。「今日はその記念に、超スペシャルなショットを大公開」とつづった。

「なんと…お笑い界のレジェンド、加藤茶さんがぼくのおうちに遊びに来てくれたんだ！しかも、大親友ふぃーちゃんを抱っこしてくれて、みんなで仲良く記念撮影」と記し、前澤氏と加藤茶とのショットを公開した。

「カトちゃんさんは、と〜ってもやさしくナデナデしてくれて、僕うれしくて胸がぽっかぽか。自慢の毛並みも褒めてもらって、誇らしい気持ちになったのはここだけの内緒だよ？頂点を極めた人って、やっぱりあたたかくてかっこいい。ぼくもまわりのみんなを笑顔にして生きていきたいなぁ」とつづった。

「カトちゃんさん、また遊びに来てね #利休」と締めくくった。

この投稿に、フォロワーからは「豪華なゲスト」「凄いゲストだね」「意外なツーショット」「なんとカトちゃんとドラマー同士の夢のツーショット」「MZの交友関係広い」「お2人とも素敵な笑顔が溢れてますね」などのコメントが寄せられている。