桜井日奈子、爽やかな浴衣ショットに反響「可愛い過ぎる〜」「めちゃくちゃ似合ってます」 夏の長野で自然とグルメを満喫
俳優の桜井日奈子（28）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。「#長野旅行」のハッシュタグとともに、涼しげな浴衣姿など旅の思い出ショットを公開した。
【写真】「めちゃくちゃ似合ってます」「可愛い過ぎる〜」爽やかな浴衣姿の桜井日奈子
投稿では「戸隠神社行って蕎麦食べて、善光寺行って蕎麦食べて、日本酒飲んで蕎麦食べて んもぅ蕎麦おいしすぎました」「戸隠神社の山道はびっくりするくらい涼しくて気持ちいいのでおすすめです！」と旅の感想をつづり、6枚の写真をアップ。
青緑の浴衣を着た桜井が、長野市・善光寺を背景に笑顔を見せる自撮りショットのほか、戸隠神社の鳥居や杉並木、蕎麦や日本酒、友人との乾杯ショットなどもあり、自然とグルメを存分に楽しんだ様子がうかがえる。
コメント欄には「日奈子ちゃん可愛い過ぎる〜」「浴衣めちゃくちゃ似合ってます！」「浴衣美人」「日奈子ちゃん素敵 たくさんリフレッシュしてくださいね」といった声が寄せられている。
