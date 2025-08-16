左脛骨挫傷で１５日間の負傷リスト（ＩＬ）に入っていた怪物新人ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２３）が復帰登板で自己最短ＫＯされた。１５日（日本時間１６日）に敵地シンシナティでのレッズ戦に先発し、１回１／３でＫＯされた。１本塁打を含む４安打４四死球で、自己ワーストタイの５失点だった。チームは一時７点差リードを許すも１０―８で逆転勝ちして、連勝を１３に伸ばした。

初回、２安打を許して二死一、二塁でラックスに中前打されて１点を先制された。さらにヘイズに中前打されるも中堅ベロアが本塁にストライク返球して二走をタッチアウトにして失点を食い止めた。

しかし、同点に追いつてもらった２回、制球が乱れた。一死後、死球を与えると２者連続四球で一死満塁とするとスティアに押し出し四球。１―２と勝ち越されたところで降板となった。１回１／３は自己最短。これまでは７月２日のメッツ戦と同２２日のマリナーズ戦の３回２／３だった。

最速１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマークしたものの、空振りは２しか奪えず、５４球でストライク２８球だった。救援したホールが５者連続で適時打を浴びて、自責点は５になった。２敗目かと思われたが、１２連勝のチームは４回までに７点差を追い付き、負けは消えた

ミジオロウスキーは７月２８日のカブス戦の初回、鈴木誠也外野手（３０）が放った強烈なライナーが左足を直撃。続投するも４回３失点（自責点２）で降板していた。今月３日に同３１日（同１日）にさかのぼってＩＬ入りし、この日は復帰登板だった。