アラスカで開かれた米ロの首脳会談。ロシア側の反応は？/AFP

（ＣＮＮ）トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領が行った会談に対するロシア側の反応は、前向きなどというものではすまなかった。ロシアのメディアは、自国のリーダーが米国の大統領から称賛を受けたことに有頂天になっている。会談が開かれた米アラスカ州のエルメンドルフ・リチャードソン統合基地では、プーチン氏のために文字通りレッドカーペットが敷かれていた。

「長年彼らはロシアの孤立化について口にしてきたが、今日はレッドカーペットを用意してロシアの大統領を出迎えた」。ロシア外務省のザハロワ報道官はソーシャルメディアにそう書き込んだ。

トランプ氏とプーチン氏は共に合意に達したと発言したが、その具体的な内容は不明だ。一方、プーチン氏がロシアの中核となる要求を撤回した様子はない。

会談後の発言でプーチン氏は、どのような取り決めであれ「ロシアのあらゆる正当な関心事を考慮に入れ、欧州と世界全体の安全保障に関する適正なバランスを回復する必要がある」と語った。

ウクライナでの停戦に向けて、どれだけの進展があったのかは分からないが、トランプ氏もプーチン氏も最終的には米ロ関係を正常化したいと明言。再度会談を行いたいとも述べている。

「次はモスクワで」。プーチン氏はそう口にした。

◇

本稿はCＮＮのフレッド・プライトゲン記者による分析記事です。