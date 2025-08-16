全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・谷中のスイーツ店『ataru BAKE（アタルベイク）』です。

センスが光る新しい組み合わせにわくわくする！

2024年4月オープンのマフィンの店。毎月前半と後半で入れ替わるラインナップがユニーク。店主の鈴木さんはおいしいものに出合うと「この味をマフィンにしたら……」と考えてしまうとか。

キャロットケーキ528円、 桜もち583円

居酒屋で仕込みの経験も長く、お酒に合う惣菜マフィンも狙い目。

［店名］『ataru BAKE（アタルベイク）』

［住所］東京都台東区谷中2-18-6

［電話］080-5522-6105

［営業時間］10時〜18時（イートインは〜17時）

［休日］不定休

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅1番出口から徒歩2分

撮影／鵜澤明彦、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

