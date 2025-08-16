高校生ユーチューバー、ゆたぼん（16）が16日までにX（旧ツイッター）を更新。「日本」や「日本人」について私見をつづった。

ゆたぼんは4月中旬からフィリピン・バギオに留学。Xによると先月17日に帰国し、同27日にカナダ留学に出発、28日にはカナダ・バンクーバー着を報告した。今月11日の更新で日本に到着したことを記している。

ゆたぼんは15日夜の更新で「フィリピンとカナダ留学から帰ってきて、改めて僕は思いました！やっぱり自国で自国民ファーストは当たり前だし、日本で日本人ファーストは差別ではありません！」と記した。

そして「どこの政党を支持するとかはありませんが、日本と日本人の事をちゃんと考えてくれない政党は絶対に支持しません。僕は日本が大好きです！」と述べた。

ゆたぼんは先月19日の更新で、同20日投開票の参院選をめぐりさまざまな議論が起きた「日本人ファースト」という主張をめぐり、私見を投稿。「『日本人ファーストは差別だ』とか言ってる人がいるみたいですが、ここは日本なのに日本人ファーストの何が差別なんですか？ 僕も18歳になったら選挙に行くけど、日本人ファーストで考えてくれる人に投票したいし、そうじゃないと日本が日本じゃなくなってしまいそうで怖いです。日本を守りたい！！！」とつづり、反響を呼んでいた。