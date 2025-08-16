売れてるのになぜ…千鳥・大悟、“お金がない理由”語る

お笑いコンビ・千鳥の大悟（45歳）が、8月15日に放送されたトーク番組「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）に出演。お金がない理由について語った。



女性がなぜ高価なバッグを買いたがるのかという話となり、見取り図・リリーが「大悟さんって、奥様に買ってあげたりするんすか？」と、千鳥・大悟に尋ねると、大悟は「当然」とうなずく。



大悟によると、妻の誕生日には上限無しで何でも買っていいとしているそうで、大悟は「うちの嫁パッパラパーちゃうから。訳の分からんことを言ってくる子なら、それは上限もあれするけど。そんなことは言わないもん」と話す。



また、大悟自身ブランド物には興味がなく、高級な腕時計を買うようなこともないと言うと、リリーは「大悟さん、なんでそんな儲けてお金ないんですか？」と、売れっ子であるのにブランド物も買わないことに疑問を抱く。大悟は「酒・女・博打？」と、お金の使い道について語った。