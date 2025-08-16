8月23日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■北海道お土産の定番！？「木彫り熊」の神様がテレビ初登場！





街頭インタビューで出会った「木彫り熊」のファンだという男性にとっての神様は、北海道旭川で木彫り熊を制作している佐藤憲治さん。

その個性的な作品は、従来のイメージとは違う現代アートのような造形で個展では即完売するほど人気だという。

今回、テレビ取材は初めてだという神を旭川の工房までお伺いし、特別にその制作工程を見せていただけることに！



■100本のタップが圧巻！“クラフトビールの聖地”を作った神、降臨！





「クラフトビールの聖地」として知られる両国「ポパイ」の創業者、青木辰男さん。

青木さんは、まだクラフトビールが“地ビール”と呼ばれていた1990年代から「ポパイ」で生ビールとして提供し“地ビール”を広めてきた神。

温度管理とガス圧調節が難しいとされるビールを、種類によって美味しく提供する事が出来るビールサーバー“青木式サーバー”の開発秘話もご紹介！

■ビールの種類によって泡の量を変えて楽しむのが「ポパイ」流！

ヒロミ＆孝太郎も、泡ありと泡なしを飲み比べ！



■世界大会に出場した“ジェラートの神”が伝授！この夏オススメのマンゴーソルベをヒロミ＆孝太郎が「オー！マネゴッド！」





今回の「オー！マネゴッド！」は、世界が認めたジェラートの神のお店「サンティ」で大人気のマンゴーソルベ！

神直伝の“黄金比”を使って、たった5分で誰でも再現できるレシピを大公開！

さらに、夏にピッタリのスイカを使ったソルベのレシピも！

