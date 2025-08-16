

渋谷周辺は「AMIMONO SPIN」をはじめ、おしゃれな毛糸を扱うお店がいっぱいで、ショップ巡りも楽しい（写真：KADOKAWA提供）

【写真】「モバ編み」「編み会」…。広がる“編み物の輪”

猛暑が続く日々ですが、手芸店や100円均一のお店では夏でも毛糸が並んでいます。「夏なのに編み物」のブームは一体なぜ起きているのでしょうか？ 編み物人気の背景や理由について、YouTubeの登録者が13万人超、著書『はじめてでも「かわいい」がつくれる！ かぎ針編みの、あみこもの』も人気の編み物作家・もちだあかりさんが2回にわたって解説します。

今回は、Z世代にも広がりを見せる「モバ編み」と「編み会」の魅力、そして話題の編み物カフェの様子についてご紹介します。ひとりで、誰かと、どこでも自由に楽しめるーー、そんな今どきの編み物の世界を、もちださんの視点でご案内します。

【前の記事→】「真夏でも編み物」、秋冬のイメージ一新。夏でも簡単に「あみこもの」デビューする人が増加中？人気編み物作家が紹介「韓国発キラキラ毛糸」

カフェや公園でも！「モバ編み」という自由

かつて編み物といえば、“家でひとりで静かに楽しむ趣味”というイメージがありました。けれども最近は、もっと自由に、もっと軽やかに編み物を楽しむ人が増えてきていると感じています。

その広がりを象徴するのが、「モバ編み」という言葉です。「モバイル」＋「編み物」を組み合わせた造語で、すき間時間を使って、どこでも編み物を楽しむライフスタイルを指します。

電車やバスでの移動中、カフェでの待ち時間、昼休み、公園でのリラックスタイムなど、自分の好きな場所で編み物を楽しむこと全般が「モバ編み」。

もともと日常的に道具を持ち歩いていた方もいたかもしれませんが、SNSの普及とともに「#モバ編み」「#編み物ピクニック」といったハッシュタグが生まれ、若い世代を中心に広がっています。

春には公園で、夏は冷房の効いたカフェで、秋には風が気持ちいいベランダやテラスで……。季節や気分に合わせて編む場所を変えるのもモバ編みの楽しさのひとつです。

なかでも印象的なのは、「今週の進み具合」など、完成品だけでなく“編んでいる途中の様子”がSNSでシェアされていること。

リズミカルに動く針、少しずつ形になっていく編地……。そのひとつひとつのプロセスが心地よく、見ているだけでも癒やされます。「編みかけでも大丈夫」というおおらかさも、共感を集めている理由かもしれません。



SNSでは完成品よりも、「今日も少しだけ編めた」という積み重ねの雰囲気が共感を呼んでいます（写真：筆者撮影）

最近では、海外の手芸系YouTuberやインスタグラマーの影響もあり、車の中やビーチサイド、森の中など、思いもよらない場所で編み物をする投稿も増えてきました。場所に縛られず、自分のペースで楽しめる手仕事として、「モバ編み」の世界はどんどん広がっているようです。



移動中の車内で編み物をする人も。どこにいても、自分のペースで作品づくりを楽しむ人が増えています（写真：筆者撮影）

編み物は、完成までに時間がかかるからこそ、その過程をじっくり味わう手仕事です。モバ編みは、そんな「つくっている時間」そのものを楽しむスタイル。忙しい日常のなかで、自分の心を整える“マイペースな手仕事”として、多くの人に受け入れられているのではないでしょうか。

「編み会」という"やさしい"つながり

もう一つ、最近注目しているのが「編み会」という集まりです。

編み会とは、編み物が好きな人たちが集まり、それぞれが自分のペースで好きなものを編みながら、自由におしゃべりしたり、情報交換をしたりする交流の場。

教室のように先生がいて何かを教わるわけではなく、自然と会話が生まれ、ときには誰かと教え合ったり、アイデアをシェアしたりする。そんな“フラットな場”です。



公園でピクニック気分の編み会も楽しいひととき。編みかけの作品を持ち寄って、それぞれのペースで編み進めていきます（写真：筆者撮影）

「編み会」と聞くと、昔ながらの「手芸サークル」を思い浮かべる方もいるかもしれません。でも、今の編み会はもっと自由でカジュアルな雰囲気。

カフェや公民館の一角で開かれるものから、Zoomを使ったオンライン編み会、公園でレジャーシートを広げての屋外編み会まで、スタイルは実にさまざまです。SNSで「#編み会＋地域名」で検索してみると、思いがけず自宅の近くで開催されていることに気づくかもしれません。

実を言うと、私はまだ編み会に参加したことがありません。「行ってみたいな」と思っているうちに、タイミングを逃してしまって……。でも、SNSで流れてくる編み会の様子を見るたびに、「やっぱり参加してみたい」と思う気持ちが強くなっています。

家庭を持ち、子育てが始まると、新しく友達をつくる機会って本当に少なくなるんですよね。そんななかで、編み物をきっかけに出会い、静かに手を動かしながら気負わずおしゃべりができる時間。そんなひとときがあったら、きっととても素敵だろうなと思います。

最近では、個人が主催する小さな編み会から、企業が企画する大規模なイベントまで、編み会のスタイルはますます多様になっています。でも、どんな編み会にも共通しているのは、「編み物が好き」という一点だけ。

先生と生徒という関係ではなく、同じ趣味をもつ“仲間”として過ごす時間。そんなフラットなコミュニティこそ、今多くの人が求めている居場所なのかもしれません。

渋谷で見つけた編み物がもっと好きになるお店

「誰かと編む場」が気になっていたころ、ずっと行ってみたいと思っていた場所がありました。それが、東京都渋谷区円山町にある「AMIMONO SPIN（アミモノスピン）」。ここはもう、編み物好きにはたまらない夢のような空間で、とにかくすべてがかわいいんです！

お店に入るとまず目に飛び込んでくるのは、壁一面にずらりと並んだカラフルな毛糸たち。すぐそばには、実際にそれらの糸で編まれた作品見本もたくさん展示されていて、どれも本当に素敵です。

毛糸の質感や色合いを眺めているだけで、「次は何を編もうかな？」と、自然とインスピレーションが湧いてきます。

さらにうれしいのは、店内に併設されたカフェスペース。ドリンクを片手に、その場でゆっくり編み物ができます。

渋谷周辺にはおしゃれな毛糸屋さんも多いので、いくつかショップを巡ったあと、「AMIMONO SPIN」でほっとひと息つきながら編み物を楽しむ――そんな一日の過ごし方は、編み物好きには理想そのものです。

お店を開いたのは、編み物好きの店主・毒島（ぶすじま）あすかさん。「困ったとき、気軽に相談できる場所があったら」という思いから、2020年にこのお店をオープンしたそうです。



「最近は、編み物初心者という若い世代の方の利用がすごく増えています」と、AMIMONO SPIN（https://www.instagram.com/amimono_spin/）店主の毒島あすかさん（写真：KADOKAWA提供）

「レッスンやワークショップに参加される方、貸し切りで編み会を開かれる方、ふらっと立ち寄って編みかけの作品を広げる方、毛糸を見に来てついでにカフェでひと息つく方……。

皆さん、本当にさまざまな過ごし方をされています。“今日はちょっとだけ編みたいな”でも、もちろん大歓迎です。分からないところがあれば、まわりの方に聞いたり、スタッフと一緒に考えたり。逆に、お客さまのほうが詳しくて、私たちが教わることもあるんですよ」と、毒島さんはにこやかに話してくれました。

店内では、季節の糸を使ったワークショップやテーマに沿った作品づくりなど、不定期でイベントも開催。初心者でも気軽に参加できる雰囲気があり、初めて訪れた人同士でも自然と会話が生まれ、気づけばコミュニティの一員になっている……そんな場所です。



AMIMONO SPINではフリーレッスンも受けられる（写真：KADOKAWA提供）

店内には、オリジナルを中心に約200種類もの毛糸が並びます。素材の手ざわりや色合いを実際に確かめながら選べるのは、店舗ならではの楽しさ。完成作品の見本も豊富なので、仕上がりのイメージがつかみやすく、初心者でも安心です。

「種類が豊富すぎて、迷ってしまう……」というときは、ぜひスタッフに相談を。「初心者だけどかわいい糸で編んでみたい」「こういうものを作りたい」など、希望を伝えると、丁寧にアドバイスしてくれます。

スタッフのひとり、鈴木綾さんも、実はSNSをきっかけに編み物を始めたひとり。

「私が始めたのは1年ほど前で、最初は右も左もわからなくて……。でも、SNSを通じて上級者の方に教えてもらえたり、作品づくりの過程を見られたりしたことが、すごく助けになりました。教室に通ったわけではないんですが、SNSでのやりとりを通じて自然と編めるようになり、今ではイベントのテーマ作品にも挑戦できるようになったんです」



SNSの編み物イベントに参加中の鈴木さん。テーマになっている編みかけのショールを羽織って見せてくれました（写真：KADOKAWA提供）

ひとりで集中してもいいし、誰かと一緒に楽しんでもいい。編み方に迷ったときは、自然と誰かに声をかけられる。そんな居心地のよい空気がこの場所にはあって、気づけば会話が始まっている。「編み物はひとりで楽しむもの」というイメージを、いい意味でくつがえしてくれる、そんな場所でした。

「つくる」ことが誰かとつながるきっかけに

改めて感じるのですが、編み物って、完成した作品だけが目的じゃないんですよね。ひと目ひと目を丁寧に編み進めるその過程で、自分自身と向き合えたり、誰かと自然につながれたり──そんな時間こそが、編み物のいちばんの魅力なのだと思います。

モバ編みや編み会、編み物カフェのような場は、その魅力をもっと自由に、もっと心地よく味わわせてくれる存在です。仕上がった作品の美しさだけでなく、「編んでいる時間そのもの」を楽しむ。そんな“編み物のある暮らし”が、これからもっと広がっていったら素敵だなと感じています。

私もいつか、勇気を出して編み会に参加してみたい。そして「AMIMONO SPIN」のような場所で、編み物を通じた新しい出会いや発見に巡りあえたら――、そんなふうに思っています。

【前の記事→】「真夏でも編み物」、秋冬のイメージ一新。夏でも簡単に「あみこもの」デビューする人が増加中？人気編み物作家が紹介「韓国発キラキラ毛糸」

（構成：ライター宝田 真由美）





（もちだ あかり ： 編み物作家）