高岡伶颯がフランスデビュー2戦目で衝撃2ゴール!! バランシエンヌを今季初勝利に導く
[8.15 フランス全国選手権第2節 バランシエンヌ 2-1 ル・ピュイ・フット]
バランシエンヌのU-20日本代表FW高岡伶颯が15日、フランス全国選手権(3部)第2節のル・ピュイ・フット戦(○2-1)で加入後初得点を含む2ゴールを挙げた。
高岡は日章学園高在学中の昨年6月にサウサンプトン加入が内定。今年4月から同クラブのセカンドチームであるU-21チームでプレーし、今月6日にバランシエンヌへの期限付き移籍が発表された。
その後、9日の第1節シャトールー戦(△0-0)で後半40分に投入され、新天地デビュー。今節もハーフタイム明けから途中出場すると、0-0の同25分に味方のシュートのこぼれ球に反応し、右足で蹴り込んだ。
さらに1-1と追い付かれて迎えた後半30分、スルーパスに走り込むと、飛び出してきたGKのタイミングを外し、右足で豪快なシュートを突き刺した。
試合はそのまま2-1でタイムアップ。高岡はバランシエンヌの全得点を記録し、今季初勝利へと導いた。
バランシエンヌのU-20日本代表FW高岡伶颯が15日、フランス全国選手権(3部)第2節のル・ピュイ・フット戦(○2-1)で加入後初得点を含む2ゴールを挙げた。
高岡は日章学園高在学中の昨年6月にサウサンプトン加入が内定。今年4月から同クラブのセカンドチームであるU-21チームでプレーし、今月6日にバランシエンヌへの期限付き移籍が発表された。
さらに1-1と追い付かれて迎えた後半30分、スルーパスに走り込むと、飛び出してきたGKのタイミングを外し、右足で豪快なシュートを突き刺した。
試合はそのまま2-1でタイムアップ。高岡はバランシエンヌの全得点を記録し、今季初勝利へと導いた。
Takaoka débloque le match pour le Valenciennes FC !— Championnat National (@NationalFFF) August 15, 2025
Suivez le match en direct sur FFFtv sur la chaîne officielle du National sur YouTube !#NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/4TJTD2bVoI
Renato Takaoka double la mise pour le Valenciennes FC !— Championnat National (@NationalFFF) August 15, 2025
2-1
Suivez le match en direct sur FFFtv sur la chaîne officielle du National sur YouTube !#NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/opVolGtlkG