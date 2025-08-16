セルティック前田大然が今季初ゴール! 旗手怜央&稲村隼翔は欠場…山田新は後半途中にピッチへ
[8.15 スコティッシュリーグカップ2回戦 セルティック 4-1 フォルカーク]
セルティックの日本代表FW前田大然が15日、スコティッシュリーグカップ2回戦のフォルカーク戦で今季初ゴールを挙げた。
前田は左サイドで先発出場。0-0の前半26分、左CKの流れから中央のMFカラム・マクレガーがペナルティエリア左に送り、DFキーラン・ティアニーがダイレクトで折り返すと、前田が低い体勢からヘディングで押し込んだ。
日本代表FWの今季初得点で先制したセルティックは、1-0のリードでハーフタイムへ。後半もゴールを重ね、4-1の快勝を飾った。
前田は後半18分までプレー。ベンチスタートのMF旗手怜央は出番がなかった。新加入組ではFW山田新(←川崎F)が後半18分に途中出場。DF稲村隼翔(←新潟)はメンバー外だった。
Daizen Maeda scores the opener!— Premier Sports (@PremSportsTV) August 15, 2025
The Japanese forward heads in his first goal of the season to make it 1-0 to @CelticFC #PremierSportsCup pic.twitter.com/57JsLiCP5l