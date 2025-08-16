不倫キスを目撃した妻が喫茶店で“不倫暴露ソング”大熱唱！高橋メアリージュンの怪演際立つ戦慄回に＜奪い愛、真夏＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

8月15日（金）に放送された第4話では、真夏と時夢の熱烈キスを間近で目撃した時夢の妻・空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）の怒りが大爆発。予想もつかない方法で真夏を追い詰める未来を高橋メアリージュンが怪演し、身の毛がよだつシーン満載の回となっている。

【映像】不倫キスを目撃した妻・未来、喫茶店で恐怖のリサイタルを開幕！

◆「好きなんだね 人の人生をめちゃくちゃにするのが」

廃校のプールで夢中で熱いキスを交わしてしまった真夏（松本）と時夢（安田）。しかしこの様子を未来が間近で見ており、ドロドロの修羅場がスタートする。

未来は真夏たちに“キス”というワードが入った早口言葉を言わせたり、2人がキスしていた光景を絵に描いて見せつけたりと、じわじわと2人を責め立てていく。

さらに翌日、未来は真夏の職場までやってくると、彼女を喫茶店に連れて行った。

未来は真夏のことを調べたといい、かつて写真週刊誌の編集部で働いていた真夏に「好きなんだねー今も昔も、人の人生をめちゃくちゃにするのが」と嫌みをぶつける。

そして未来は、突如店内のピアノで荒々しいメロディを弾きだし、ほかの客もいるなか「その瞬間私の時間は止まったの！ でもあなたはあの水のなかで笑ってた！」などと“不倫キス”を目撃したときのことをミュージカル調に歌いはじめた。

真夏が慌てて止めに入るも、未来は演奏を続けようとする。それでも真夏が必死に呼びかけると、未来は「気持ちよく、歌っていたのーにー」とおどろおどろしいトーンで歌いながら、リサイタルを締めるのであった。