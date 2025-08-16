その透明感と圧倒的存在感で、いま最も注目を集める若手女優・出口夏希。8月16日に放送される土曜プレミアム『ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025』（フジテレビ系）で唯一の完全新作エピソード『或る訳ありの部屋』の主演に抜擢された。視聴者から「また見たい！」との声を受けて復活する歴代名作6本に、新作1本を加えた全7本立ての豪華構成。その新作の顔として白羽の矢が立ったのが、出口である。

今回出口が演じるのは、居酒屋で働く笠間真衣。ヘルプ先の支店近くに会社が用意したマンションに入居するが、そこは昼間でも薄暗く、不穏な空気を漂わせていた。前任の先輩は理由を語らぬまま3日で帰ってしまい、「忘れたいから……」とだけ残す。そして、真衣にも異変が訪れる。ある夜、金縛りに遭い、地鳴りのような音を耳にした瞬間、狂気の笑みを浮かべた女が目の前に立っていた--。ホラー作品が少し苦手だと語る出口にとって、これは初の本格的ホラー挑戦であり、『ほん怖』初出演にして初主演という大役となる。

出口のキャリアを振り返ると、その歩みは順調かつ着実だ。2019年、「第30回フジテレビヤングシナリオ大賞」受賞作の『ココア』（フジテレビ系）でテレビドラマ初出演を果たし、2023年には『アオハライド』（WOWOW）でヒロイン・双葉役に抜擢。繊細さと芯の強さを併せ持つ演技で監督や原作者から高い評価を受けた。その後も『君が心をくれたから』（フジテレビ系）、『ブルーモーメント』（フジテレビ系）と話題作に続けて出演。映画『赤羽骨子のボディガード』では「第46回ヨコハマ映画祭 最優秀新人賞」を受賞し、今年は『か「」く「」し「」ご「」と「』で映画初主演を果たすなど、俳優としての存在感を確固たるものにしてきた。

そんな出口にとって、今回の『ほん怖』出演は新境地となると確信できる。『ほん怖』は1999年の放送開始以来、俳優にとっては恐怖演技が試される場であり、小栗旬、綾瀬はるか、佐藤健など、その後の活躍へとつながるステップとなった例も多い。短編ながらも、限られた時間で観客を物語世界に引き込む集中力と説得力が求められる。出口も撮影では、超至近距離でお化け役と対峙したり、首を絞められる場面に挑んだという。そんなお化けとの初対面を「貴重な体験」と笑顔で振り返りつつ、完成した映像ではどんな表情を見せるのか、注目が集まる。

出口は今回の役に挑むにあたり、「苦手なホラー作品を頑張って挑戦させていただいた」と語っている。（※）ホラーは観客の恐怖心を煽るだけでなく、その恐怖を受け止め、演技として昇華させる高い集中力が必要だ。特に『或る訳ありの部屋』のように、静かな不穏さから一気に恐怖が迫るタイプの物語では、表情や仕草の細やかなコントロールが鍵となる。恋愛ドラマや青春物で見せてきた透明感と感情表現の柔らかさが、このジャンルにおいては逆にギャップとなり、恐怖の深みを増すだろう。

『ほん怖』は長年にわたり夏の夜を彩ってきた定番番組であり、視聴者にとっては“夏の風物詩”。そこに新作で主演を務めるということは、単なる出演枠以上の意味を持つ。キャリアの幅を広げ、演技の引き出しを増やす挑戦として、今回の出演は出口にとって大きな転機になるはずだ。ホラーという未知のジャンルで、彼女がどこまでその存在感を拡張できるのか。この夏、『ほん怖』は出口夏希の新たな可能性を示す舞台となるはずだ。

