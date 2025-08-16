俳優石原良純（63）が15日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。今年6月、「金沢百万石まつり」に石川・金沢市で前田利家公に扮（ふん）して市中約3キロを約41万人の大観衆の中、3時間にわたって武者行列で白馬に乗っていたと話した。

武者行列の途中でのVTRが流れ、スタッフに語り掛けられた石原は「気持ちいいよ、みんなに応援されて」と答えた。金沢市民のもてなしついては「温かく迎えてくれてね、楽しいね」と終始ごきげんだった。

石原は武者行列で登場した馬について「だいたいこういう馬、って東映の撮影所から来てる、京都の」と話し「撮影所の馬じゃないと、キャーとか、ウワーとか驚いちゃうから」と解説した。MCサバンナ高橋茂雄が「プロの馬なんスね」と合いの手を入れた。

高橋から「良純さんが来るじゃないですか、『良純さ〜ん』なのか『前田利家〜』なのか」と問われて「一番多いのは『利家公〜』で、で、次が『良純さ〜ん』、『殿』…」と続け、最後に「『今日の天気は？』」と話したところでスタジオは大爆笑。石原は、晴れ渡った青空を指さして返したという。

石原は気象予報士でもあり、かつてFNNスーパーニュースで長年、お天気キャスターを務めた経験がある。