「ローマみたい」「昔のアーセナル」「今までで一番好き」神戸がACLE用ユニフォームを発表!
ヴィッセル神戸は15日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26で着用するユニフォームのデザインを発表した。同日からJリーグオンラインストア店で販売がスタートしている。
今季ACLEのユニフォームは、フィールドプレーヤー1stにクリムゾンレッド、フィールドプレーヤー2ndに白、GK1stに緑、GK2ndに水色を採用。いずれもシンプルなデザインで襟付きとなっている。
クラブが公式インスタグラム(@visselkobe)や公式X(旧ツイッター/@visselkobe)でユニフォーム画像を公開すると、「めっちゃシンプル」「これはかなり良い」「シンプルながら金色の高級感もある」「ローマみたいな色」「昔のアーセナルのユニっぽい」「普段着としてもおしゃれになりそう」「今までで一番好き」などの声が上がった。
ACLエリート 2025/26— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) August 15, 2025
着用ユニフォームデザイン決定
本日8/15(金)20:00〜
Jリーグオンラインストア店で販売開始!
詳細は⏬️https://t.co/KURRMvddpN#visselkobe #ヴィッセル神戸 #ACLElite pic.twitter.com/qwwXMjNENd
