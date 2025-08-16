　ヴィッセル神戸は15日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26で着用するユニフォームのデザインを発表した。同日からJリーグオンラインストア店で販売がスタートしている。

　今季ACLEのユニフォームは、フィールドプレーヤー1stにクリムゾンレッド、フィールドプレーヤー2ndに白、GK1stに緑、GK2ndに水色を採用。いずれもシンプルなデザインで襟付きとなっている。

　クラブが公式インスタグラム(@visselkobe)や公式X(旧ツイッター/@visselkobe)でユニフォーム画像を公開すると、「めっちゃシンプル」「これはかなり良い」「シンプルながら金色の高級感もある」「ローマみたいな色」「昔のアーセナルのユニっぽい」「普段着としてもおしゃれになりそう」「今までで一番好き」などの声が上がった。

