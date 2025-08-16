坂口健太郎＆BLACKPINKリサ、ベッドで腕枕・ハグ…「Dream」元恋人役オフショットが悶絶級「全てが絵になる」「尊い」
【モデルプレス＝2025/08/16】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が16日、自身のInstagramを更新。俳優の坂口健太郎との2ショットを公開した。
【写真】坂口健太郎、BLACKPINKグッズ装備でリサと2ショット
坂口は、リサのソロ・デビューアルバム収録曲「Dream」のショート・フィルムに出演。リサは「Still dreaming」とつづり、オフショットを大量公開。ベッドで坂口が腕枕をしたり、ハグをしたり、お互いを撮りあったりと仲睦まじい姿が収められている。また、動画には2人が並んで歯磨きをしながら無邪気に笑い合う様子もあった。
この投稿を受け、SNS上では「どれも可愛くて美しすぎる」「あまりにも尊い」「ないはずの記憶が蘇ってくる」「全てが絵になる」「リアルすぎてドキッとした」など悶絶の声が寄せられている。
本作のショート・フィルムは、愛と喪失を描くシネマティックな世界観で展開。主人公であるリサが、かつての恋人との甘く切ない記憶を辿り、幸福な瞬間から深い悲しみに至るまでの感情の軌跡を描写。リサはかねてから坂口のファンであることを公言している。（modelpress編集部）
