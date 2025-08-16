女優の高島礼子が１５日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。所属事務所の先輩からの“スパルタ教育”を明かした。

ラーメンが大好きと明かす高島に、ＭＣの笑福亭鶴瓶が「同じ事務所にあいつがおるからアカン。ジモン。ジモンがおるんですよ」と同じ太田プロに所属するダチョウ倶楽部の寺門ジモンの名前を挙げた。

事前にジモンを取材した鶴瓶は「（ジモンが）『今はもう、ジモン会にも来てくれるんですよ』って。『お前、そんなのに入れたらアカン』って言うて」と、芸能界きっての食通として知られるジモンが主催するグルメの集いに、高島も参加していると説明した。

高島は「食べ方とかね、写真の撮り方とかもうるさいんですよ。写真も…『高島、いつまでもうまくないな』『パッと出たら、サッと』。悩んでいる隙にちゃんと食べなきゃいけないんで。もう同時進行でカチャ、もうそこでパシッ…」とグルメの師匠の“スパルタ”ぶりを明かすと、鶴瓶は「一緒に行くの嫌や、こんな奴と！」と思わず声を上げた。

老舗のお笑いタレント事務所である「太田プロ」に所属しているが、高島は「『何で太田プロなんですか？』ってよく聞かれるんですが…。やっぱり、みんな明るいですよね。太田プロで本当によかったと思います」と話していた。