¡Ö£³¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ØÅì³¤¡ÙÉ½µ¤ÎÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡¢¸½ºß¤Ï£´£°¡ó¡×
£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤È´Ú¹ñÊ¸²½¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¸ø³«£·½µ¤Ç£±²¯£µ£¸£¸£°Ëü¥Ó¥å¡¼¤òÃ£À®¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ÎòÂåºÇÂ¿»ëÄ°¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ç²èÁÞÆþ¶Ê¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡Ê£Ç£ï£ì£ä£å£î¡Ë¡×¤âÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥á¥¤¥ó¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Û¥Ã¥È£±£°£°¡×¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£±£±Æü¡¢µ¼Ô¤È²ñ¤Ã¤¿£Ö£Á£Î£Ë¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥®¥ÆÃÄÄ¹¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á¡Ø£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¡Ù¤Ê¤É£Ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ö¡¼¥à¤Ç´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤¬¤¤¤Ä¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö£²²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´À¤³¦¤Î´ÚÎ®¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÀÜ¤¹¤ë´Ú¹ñ´ØÏ¢¾ðÊó¤Î¤¦¤ÁÁêÅö¿ô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÏÄ¶Ê¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¡×¤ÈÀ¼¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡Ö£Ö£Á£Î£Ë¡×¤Ï³¤³°¤Î¶µ²Ê½ñ¡¦ÃÏ¿Þ¤ä¼çÍ×¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¸í¤Ã¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ´ØÏ¢¾ðÊó¤òÀ§Àµ¤¹¤ë±¿Æ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÈóÀ¯ÉÜÃÄÂÎ¡Ê£Î£Ç£Ï¡Ë¤Ç¡¢¥Ñ¥¯»á¤¬£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¼«¤é³«Àß¤·¤¿Âç³ØÀ¸³¤³°¥Ú¥ó¥Ñ¥ë¥µ¥¤¥È¤ò´ðÈ×¤Ë³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯¤Ç£²£·Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÁðÁÏ´ü¤ÏÅì³¤¡Ê¥È¥ó¥Ø¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦ÆüËÜ³¤¡Ë¤ÈÆÈÅç¡Ê¥É¥¯¥È¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦ÃÝÅç¡Ë¤Î¸íÉµÀ§Àµ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥¯»á¤Ï¡Ö£Ö£Á£Î£Ë¤Î³èÆ°½é´ü¤Ë¤Ï³¤³°¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿À¤³¦ÃÏ¿Þ¤Î¤¦¤ÁÅì³¤¤¬É½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï£³¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï£´£°¡ó¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¡×¤È¤·¡ÖÀßÎ©Åö»þ¡¢´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ØÌµÌ¾¤Î¹ñ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÚÎ®¤¬Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢Àµ³Î¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤âÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤Ê¤É¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ²½¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ý¡ÝÌ±´Ö³°¸ò»ÈÀáÃÄ¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³°¸òÎÎ°è¤â³«Âó¤·¤¿¤¬¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»þÂå¤¬³«¤«¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤Î¥á¡¼¥ë¤¬Áý¤¨¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤Î¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌò³ä¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÀÜ¤¹¤ë´Ú¹ñ´ØÏ¢¾ðÊó¤Ë¸í¤ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬ÏÄ¶Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£Åö»þ¤âº£¤â»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³°¸ò³èÆ°¤ò¤¹¤ëÌ±´ÖÃÄÂÎ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¡×
¥Ñ¥¯»á¤Ï¡ÖºÇ¶á£Â£Ô£Ó¤ä£Â£Ì£Á£Ã£Ë£Ð£É£Î£Ë¤¬¹ñ°ÒÀëÍÈ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç³°¸ò´±¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£Ö£Á£Î£Ë¤â¡Ø´Ú¹ñ¿Í°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê³°¸ò´±¡Ù¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃå¼Â¤ËÀ§Àµ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¡ÖÌäÂê¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÏÄ¶Ê¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÀ§Àµ¤¹¤ëÂ®ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¡¢ºÇ¶á¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤Î³Ø½¬Â®ÅÙ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ®¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¡×¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¡£
¡Ý¡Ý£Á£É¤Î¾ðÊóÏÄ¶Ê¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤«¡£
¡ÖºÇ¶á¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀ¸À®·¿£Á£É¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î¼çÍ×Ê¸²½°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ÊÊ¡µÜ¡Ê¥¥ç¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥ó¡Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÂçºå¾ë¤Ê¤É¤Ç¤¿¤é¤á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢ÆÈÅç¤ÏÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÎ¥¤ìÅç¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÀÐ·¢°Ã¡Ê¥½¥Ã¥¯¥é¥à¡Ë¤ÏÆ¶·¢¤Î³°¤ËÊ©Áü¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡££Á£É¤¬´Ú¹ñ¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤µ¤¨¤â¤Þ¤È¤â¤Ë³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂåÉ½Åª¤Ê¾Úµò¤À¡×
¥Ñ¥¯»á¤Ï¡Ö´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÁêÅö¿ô¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç³¤³°¤Ç¤Ï±ÜÍ÷¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Æ¥¥¹¥È¤ò³Ø½¬¤¹¤ë£Á£É¤¬´Ú¹ñ¤è¤êÃæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Î»ñÎÁ¤ËÀè¤ËÂçÎÌ¤ËÀÜ¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÄ¶Ê¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÁ´¤¯¼è¤ê½ü¤±¤º¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¡×¤È¤·¡ÖÆÃ¤ËÀ¸À®·¿£Á£É¤Ï¤â¤¦À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤¬ËèÆüÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Îò»ËÏÄ¶Ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç³È»¶¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤·¤¿¡£¾õ¶·¤Î¿¼¹ïÀ¤òÇ§ÃÎ¤·¤¿£Ö£Á£Î£Ë¤âÂÐºö¤Î½àÈ÷¤ËÉå¿´¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢£±£µÆü¤Î¸÷Éü¡Ê²òÊü¡Ë£¸£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡Ö£×£å£æ£ï£ò£í¡×¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¹ñºÝÀÁ´ê¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¢¥¸¥¢¡Ê£Â£ò£é£ä£ç£å¡¡£Á£ó£é£á¡Ë¡×¤È¹ñÌ±»²²ÃÀ¯ºö¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡Ö¥¦¥ë¥ê¥à¡×¡Ö¥è¥ë¥ê¥à¡×¤Ê¤É¤Î±¿±Ä·Ð¸³¤«¤é¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊóÏÄ¶ÊÀ§Àµ¤ª¤è¤ÓÀµ¤·¤¤¾ðÊó³È»¶±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
¥Ñ¥¯»á¤Ï¡Ö°ìÈÌ»ÔÌ±¤âÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ø³«¤«¤ì¤¿³°¸ò¶õ´Ö¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥·¥å¡¼¤ä¼çÍ×ÏÄ¶Ê¥¤¥·¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Í³¤Ë°Õ¸«¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¦Æ±µÄÏÀ¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¯ºöÄó°Æ¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤ä´ØÏ¢¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¼ÂºÝ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇ½ªÌÜÉ¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ý¡Ý¸÷Éü¡Ê²òÊü¡Ë£¸£°¼þÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¸÷ÉüÀá¡Ê²òÊüµÇ°Æü¡Ë¤ÏÆÈÎ©³èÆ°²È¤ò¾Î¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£¹â½¡¡Ê¥³¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Ï£±£¹£°£·Ç¯¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ëü¹ñÊ¿ÏÂ²ñµÄ¤ËÆÃ»È¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ²µÌ¦ðÕÌó¤ÎÉÔË¡À¤òË½Ïª¤·¡¢¼ç¸¢¤Î²óÉü¤òÎó¶¯¤ËÁÊ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÆÃ»È¤Ï²ñµÄ¾ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸÷Éü¤ò·Þ¤¨¤Æ¼ç¸¢¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¬¡¢£¸£°Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëÎò»ËÏÄ¶Ê¤Ê¤É¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÎä¸·¤Ê¸½¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£º£¤Ï¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤â¤¿¤ÀÁÊ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¡Ø£Ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ù¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÎÏÎÌ¤ò½½Ê¬¤ËÈ÷¤¨¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸÷Éü£¸£°¼þÇ¯¤ò¿·¤¿¤Ê·Àµ¡¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡×
¡Ý¡Ý£×£å£æ£ï£ò£í¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°Â½Åº¬¡Ê¥¢¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥°¥ó¡ËµÁ»Î¤Î¡ÖÅìÍÎÊ¿ÏÂÏÀ¡×¤òÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡£
¡ÖÅìÍÎÊ¿ÏÂÏÀ¤Ï°ÂµÁ»Î¤¬£±£¹£±£°Ç¯¤Ë¹öÃæ¤Ç¼¹É®¤·¤¿°ä¹Æ¤À¡£°ÂµÁ»Î¤ÏÅö»þ¡¢Äë¹ñ¼çµÁ¤ÎÎó¶¯¤Ë¿¯Ã¥¤µ¤ì¤¿Åì¥¢¥¸¥¢¤Î¸½¼Â¤Ç¡ØÉðÎÏ¾×ÆÍ¡Ù¤Ç¤Ê¤¯¡Ø¹ñ²È´Ö¶¨ÎÏ¡Ù¤òÄÌ¤·¤¿Ê¿ÏÂ¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦Âå°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£Åì¥¢¥¸¥¢ÆâÉô¤Î¼«Î§ÅªÏ¢ÂÓ¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¾²¤Îó¶¯Ãæ¿´¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬Åª»×ÁÛ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ì¤´°À®¤Ç°ìÉô¤ÎÁð°Æ¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ïº£¤Ç¤âÍ¸ú¤À¡££Ö£Á£Î£Ë¤¬¡Ø¤¤¤ÞÁ´À¤³¦¤¬ºÇ¤â»êµÞ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¹ñºÝÌäÂê¤Ï²¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤òÅê¤²¤¿¤Î¤â¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤âÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÎÊ¸²½¶¯¹ñ¤ËµÞÀ®Ä¹¤·¤¿¡££Ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¥Æ¥³¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¶¯¹ñ¤ËÈôÌö¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢£²£±À¤µª¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡Ø¸÷Éü¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×