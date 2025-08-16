生まれつき顔の左側の骨が成長しない「左顔面骨形成不全症」のあやかさん。病気の影響で左目の視力はほとんどなく、左耳も聞こえにくい。数十回手術を繰り返す中、ギャルに憧れていたあやかさんは、“おしゃれ眼帯”を自作することでギャルメイクも楽しむ術を編み出した。

そんなあやかさんに、普段の生活から治療のこと、また、病気を持った人が社会で生きることについて、話を聞いた。



生まれたばかりのあやかさん

骨が成長しない「左顔面骨形成不全症」

――あやかさんは生まれつき「左顔面骨形成不全症」ということですが、これはどんな病気ですか。

あやかさん（以降、あやか） 顔の左半分の骨が成長しない病気です。骨が成長しないと同時に、顔の左側の脂肪も最初はなかったみたいで。

あとは、形成不全のところもあって、耳が垂れ下がっていて穴が小さかったり、目も左右対称じゃないし、口も曲がってたりします。

――聴力や視力にも影響が？

あやか 左目は視力がほとんどないです。左耳は聞こえづらいですけど、聴力自体が失われているわけではないですね。

目に見えない部分でいうと、噛み合わせも悪いです。

――生まれてすぐ「左顔面骨形成不全症」という診断がついて治療をしたのでしょうか。

あやか 生まれてすぐは腸がおかしかったみたいで、あと10分処置が遅れていたら命がなかったらしく。

――それも左顔面骨形成不全症と関係が？

あやか 顔とはまったく別の病気です。生まれた直後の私を見て、父親が思わず「顔が変だぞ」って母親に言ってしまったらしいんですけど、すぐに人工肛門をつけないといけない状態でそれどころじゃなく、半年くらいはつけていたと聞きました。

腸の手術から戻ってきた私の姿があまりにも酷くて、情けなさとショックで母親は倒れてしまったらしいです。

大腸の方が落ち着いた後も、先生からは「いずれ顔は治るでしょう」みたいな感じで。結果的には治らなかったんですけど。

地元では「あやかちゃんはこういう子」と受け入れてくれてた

――幼少期、左顔面骨形成不全症によって生活に支障はなかったですか。

あやか 生まれてからずっと片目しか見えないし、左耳も聞こえづらいので、それを不便に感じたことがないというか、当たり前だったので、病気の自覚もなかったんですよね。

「距離感が掴めないでしょ」とかって言われるんですけど、それもずっとピンとこなかったし、困ったこともあんまり記憶にないんです。

あとは、私が田舎出身っていうのも大きいかなと思ってて。

――皆周りは知り合い、みたいなことですか？

あやか そうですそうです。私は岐阜のめちゃくちゃど田舎の出身なんですけど、周りはみんな顔見知りだったから、「あやかちゃんはこういう子」という感じで、普通に受け入れてくれてたんですよね。

周りも気を遣ってくれてたのかもしれませんが、見た目のことでなにか言われたりするようなことはなかったんです。

「イェーイ」コンプレックスなしの思春期

――写真を撮られるのが嫌だったとか、そういうコンプレックスを抱かずにすんだ？

あやか 普通に「イェーイ」って（笑）。むしろプリクラめっちゃ撮りたい、みたいな。思春期の時もコンプレックスとかは全然なかったんです。

ただ、ギャルにずっと憧れていたので、化粧がうまくできないことは嫌でした。それが今している“おしゃれ眼帯”につながっていくんですけど。

――ちなみに、さっき見せてくれた写真に一緒に写っていたのはお兄さんですか？

あやか あ、そうです。

――兄妹ゲンカの時に気を遣われるとかは？

あやか それも全然なかったです。さすがに殴り合いのケンカになると、母が「顔だけはやめなさい！」って言ってたかな（笑）。

――治療がはじまったのはいつから？

あやか 保育園か小学校の時に医大の形成外科で診てもらったんですけど、「骨の成長が止まらないと手術できない」と言われて、中2の時にやっと今の主治医に出会って、治療が始まりました。

その後、中3のときにはじめて手術をしたんですけど、それが本当にしんどくて、病みましたね。

顔面の骨を1日0.25mmずつ伸ばすための手術

――それはどういった手術だったんですか？

あやか 簡単に言うと、成長していない左顔面の骨を伸ばして前に出す手術と、上の方が垂れ下がっていた左耳も一緒に治すものでした。

――「左顔面の骨を伸ばして前に出す」というのは、具体的にどうやるんですか？

あやか まず、手術で両頬を繋ぐものと、左側の顎に沿うかたちでそれぞれ棒状の金具を顔に挿して。で、術後に、その棒に付いているボルトを毎日毎日、スパナ風の工具で1日0.25mmずつ伸ばしてくんです。

――聞いているだけでも痛そうですが、やり方はかなり原始的といいますか。

あやか 要は、毎日グイグイ引っ張って前に出していくってことなんで、かなりアナログですよね。見た目に反して意外と痛みはなくて、スパナなどの道具でギリギリ伸ばす時に骨に響くくらいでした。

手術そのものより、術前に上顎と下顎を固定しなきゃいけないってことで、歯茎に何ヶ所も針金ぶっ刺して口を縛る処置があったんですけど、それが本当に痛くて。見た目もエグかったです。

おかげで1ヶ月半、ずっと口を縛られているので食べられず、喋れなくなったことが一番しんどかったです。

――それは厳しいですね……。

あやか 喋っても口を瞑ったままでしか話せないので、普段通りに会話ができないことでストレスがたまりすぎて。入院は1ヶ月半ほどだったんですけど、最後の方は「もう無理！」となって、先生にも「精神的にギリギリです」と相談したほどでした。

――一方で、術後に自分の顔が変わることに期待というか、喜びみたいな気持ちもあった？

あやか 良くなることはわかっていたので、術前はワクワクしていました。どうなるんだろうなって。でも現実は、顔はパンパンに腫れてるし針金も入ってるしで、全然よくわからない（笑）。それでも、前よりは良くなったんだろうって思わないとやっていけないくらい、「痛い」「しんどい」しか考えられなかったですね。

みんなよくやるなと思うぐらいしんどかった「脂肪移植」

――その後も手術はされているんですか？

あやか この時は骨がメインの手術だったんですけど、それ以外にも目の位置を動かしたり、何十回もしてますね。

――最初の手術が大変だっただけに、後は少し楽に感じるものですか。

あやか 今から12年ほど前に、神経と一緒に太ももから顔に脂肪を移植する手術をしたんですけど、骨を伸ばす手術と同じくらいしんどかったです。

――脂肪注入は整形の分野でもよく聞きますよね。

あやか そうですよね。でも、この手術を機に、整形を甘く見たらダメだな、と思うようになりました。私の場合は“整形”ではなく“形成”ですけど、みんなよくやるなと思うぐらい、脂肪移植はしんどかった。

――それは太もものほうが痛いんですか？

あやか 私は太ももの裏とお尻から脂肪と神経を取って顔に移植したんですけど、脂肪を取った太ももの方があざだらけになって、痛すぎて座れないし、しゃがめない。日常生活を送るのも大変だったので、もう一生やりたくないですね。

――脂肪を移植することで、お顔にふっくら感を出した、ということですか。

あやか そうですね。左頬が膨らんだのでそれはよかったんですけど、その分、顔がまん丸くなっちゃったので、「あれ？」みたいな。何回手術をしても、実際にやってみないと仕上がりはわからないし、どこかひとつ調整すると、「今度はこっちのバランスが気になる」みたいになるんですよね。

背中には金具が入ったまま

――今、日常生活で注意しなくてはいけないことは？

あやか 私、顔だけじゃなくて側弯症という持病もあって、25年前に曲がった背骨を戻す手術を受けました。

その手術で背骨に金具が入っていて、本当はその金具を抜かなきゃいけないんですけど、顔の方でそれどころじゃなくて、今もずっと金具が入っている状態で。それもあって、転んじゃいけないし、背中に負担をかけちゃいけないので、重いものは持たないようにしています。

あとは、やっぱり左側は気をつけてますかね。

――左側が見えにくい、聞こえにくい、ということで。

あやか そうです。左側から「おーい」って声をかけられても気づかないことがあるし、突然何か出てきてもわからないので、気をつけてます。でも、免許は取れたので、運転はできます。

――就職などで病気が影響することもありますか？

あやか さっき、コンプレックスはなかったと話しましたけど、大人になって都会に出てはじめて、「自分は人と違うんだ」みたいに思うようになったんです。

